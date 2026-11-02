Bayern München: Ausfälle von Saibari und Gnabry vor Champions League

Max Eberl bestätigt schwere Verletzungen bei Noussair Mazraoui Saibari und Serge Gnabry. Details zu den Ausfallzeiten und der Rückkehr von Jamal Musiala.

Der Sportvorstand von Bayern München, Max Eberl, hat am Montag schwere Verluste für die Offensive des Vereins bekannt gegeben. Beide verletzte Offensivspieler Noussair Mazraoui Saibari und Serge Gnabry fallen dem Team für den anstehenden Champions-League-Krimi gegen Atletico Madrid sowie für die kommenden Wochen aus. Die Meldungen folgen auf die Verletzungen, die die beiden Akteure am Samstag im wichtigen Klassiker gegen Borussia Dortmund erlitten haben.

Verletzungsdauer für Saibari und Gnabry konkretisiert

Die Diagnose für den Sommerneuzugang Saibari ist eindeutig. Nach einem Syndesmoseriss wird er laut Aussage von Max Eberl zwischen drei und vier Monate ausfallen müssen. Dieser Zeitraum schließt eine vollständige Genesung und Rehabilitation mit ein, was bedeutet, dass der Spieler erst im neuen Jahr wieder für die erste Mannschaft zur Verfügung stehen wird. Die Operation an Saibari erfolgte bereits am Sonntag direkt nach der Diagnose.

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Ebenso schwer wiegt die Nachricht für Serge Gnabry. Der Angreifer zog sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Max Eberl gab vor dem Spiel bei Atletico Madrid an, dass davon auszugehen ist, dass Gnabry bis zum 24. Dezember, also bis Weihnachten, nicht einsatzfähig sein wird. Dies bedeutet für den Verein, dass beide Offensivkräfte für das anstehende Topspiel und die ersten Partien im neuen Jahr fehlen werden.

Rückkehrpläne für Jamal Musiala und Luis Díaz

Während die Nachrichten für die neuen Offensivkräfte negativ sind, gibt es hoffnungsvolle Signale für Jamal Musiala. Der 23-Jährige, der sich Ende September bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zuzog, rückt einer Rückkehr näher. Max Eberl erklärte, dass man hoffe, dass Musiala die Länderspielpause nutzt, um wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Der Plan sieht vor, den Spieler nach der Pause schrittweise über Teileinsätze wieder an die volle Belastung heranzuführen.

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Die längere Pause von Musiala wird auch mit der nicht nahtlosen Vorbereitung in Verbindung gebracht. In dieser Zeit brach Musiala zweimal aufgrund einer neurologischen Dysfunktion zusammen. Aus diesem Grund betont Max Eberl, dass der Verein kein Risiko eingehen möchte. Das oberste Ziel sei es, Jamal Musiala zu hundert Prozent fit zu haben, bevor er wieder in das Spielgeschehen zurückkehrt.

Auch für Luis Díaz, der ebenfalls verletzt war, zeichnen sich erste Schritte ab. Der Verein plant, dass der Kolumbianer nach der aktuellen Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Dies markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück zur vollen Einsatzfähigkeit, auch wenn keine genaue zeitliche Einordnung für seinen ersten Einsatz gegeben wurde.

Auswirkungen auf das Aufgebot und das nächste Spiel

Die genannten Ausfälle treffen Bayern München unmittelbar vor einem der wichtigsten Spiele der Saison. Das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid wird live im Fernsehen, per Stream und im Live-Ticker übertragen. Trotz der Verluste von Saibari und Gnabry bleibt die Struktur des Kaders intakt, doch die taktischen Optionen im Angriffsbereich werden sich kurzfristig ändern müssen. Die medizinische Abteilung wird die Genesungsprozesse engmaschig überwachen, um die Rückkehr der Spieler optimal zu gestalten.