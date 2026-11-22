Johannes Thiemann kehrt nach zwei Jahren nach Berlin zurück: Der Baskets-Bayern gewinnt das Spitzenspiel bei Alba Berlin mit 90:79 und festigt die Tabellenführung.

Die Basketballer von Bayern München haben mit einem Statement-Sieg im Bundesliga-Gipfel bei Meister Alba Berlin ihre Tabellenführung ausgebaut. Bei der Rückkehr des Welt- und Europameisters Johannes Thiemann in die Hauptstadt gewann das Team von Trainer Anton Gavel am Sonntag mit 90:79 .

Nach dem klaren 95:61 im Hinspiel Ende September war es bereits der zweite Saisonsieg der Münchner gegen die Albatrosse. Johannes Voigtmann war mit 19 Punkten bester Werfer der Bayern, Jordan Ford kam für Alba auf 16 Zähler. Mit neun Erfolgen und einer Niederlage thronen die Münchner weiter ganz oben. Die Berliner, die dem Erzrivalen im Finale der Vorsaison sensationell den Titel entrissen hatten, stehen mit einer Bilanz von 5:5 im Tabellenmittelfeld.

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Weiter geht es für das Gavel-Team am Dienstag gegen Maccabi Tel Aviv in der EuroLeague, ehe die Länderspielpause ansteht. Dort wollen Bayerns Nationalspieler Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst an der Seite der Berliner Malte Delow, Jack Kayil und Jonas Mattisseck in der WM-Qualifikation das Ticket für die Finalrunde 2027 in Katar lösen.

Vor der Partie war die Heimkehr des früheren Alba-Kapitäns Thiemann, der nach zwei Jahren in Japan im Sommer nach München gegangen war, mit Spannung erwartet worden. Statt mit Pfiffen wurde er bei der Spielervorstellung jedoch mit viel Applaus begrüßt. Letztlich blieb er mit einem Punkt blass, vor 14.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof glänzten andere. Bayerns Obst versenkte früh zwei Dreier, Alba hielt jedoch stark dagegen.

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Die Berliner machten die Zone dicht und punkteten selbst zuverlässig. Trotzdem konnten die Gäste, bei denen Center Austin Wiley bereits nach acht Minuten drei Fouls auf dem Konto hatte, im zweiten Viertel erstmals so richtig davonziehen. Gerade von der Dreierlinie waren die Bayern in dieser Phase nicht zu stoppen. Dabei sorgte Voigtmann von draußen, aus der Halbdistanz oder per Dunk für Highlights.

Nach zwei schnellen Dreiern von Scharfschütze Obst waren die Münchner auf 13 Punkte enteilt . Dank eines 13:3-Laufs kämpfte sich Alba zur Halbzeit jedoch wieder heran. Die Bayern fanden nach der Pause prompt die richtige Antwort auf das Berliner Zwischenhoch. Mit einem 17:4-Run, den vor allem Spielmacher Rokas Jokubaitis und Kapitän Vladimir Lucic ermöglichten, gingen die Münchner wieder klar in Front . Im Schlussviertel brachten die Gäste ihren Vorsprung schließlich über die Zeit.