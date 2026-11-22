FC Bayern München besiegt im Spitzenspiel Alba Berlin mit 90:79. Ex-Alba-Spieler Jonas Thiemann wird respektvoll empfangen, während das Team die Tabellensituation festigt.

Der FC Bayern München hat das heimische Duell gegen den Rivalen Alba Berlin mit einem klaren Endstand von 90 zu 79 Punkten gewonnen. Das Spiel fand vor 14.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Berlin-Friedrichshain statt. Die Partie endete mit Teilergebnissen von 26 zu 20, 20 zu 23, 27 zu 16 und 17 zu 20 für die bayerische Mannschaft.

Ehrenbezeigung für Jonas Thiemann

Beim FC Bayern München gewann Nationalspieler Jonas Thiemann seinen ersten Titel mit dem neuen Verein. Der Welt- und Europameister hat zwischen 2018 und 2024 fünf Titel mit Alba Berlin gewonnen und steht seit dem vergangenen Sommer unter Vertrag beim großen Rivalen.

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Bei der Mannschaftsvorstellung gab es die üblichen Pfiffe für den gebürtigen Berliner Niels Giffey und für Bayern Münchens Kapitän Vladimir Lučić. Anders verlief der Empfang für Thiemann, der mit respektvollem Applaus empfangen wurde.

Auch sportlich hatte Thiemann Grund zur Freude, da er zur entscheidenden Siegesmannschaft gehörte. Der Deutsche Meister bleibt mit fünf Siegen und fünf Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. Diese Aufstellung zeigt, dass die Hinrunde noch nicht abgeschlossen ist und jedes Spiel wichtig bleibt für die Platzierung.

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Effiziente Offense gegen Berliner Abwehr

Die Ausgangslage vor dem Duell der großen Rivalen des deutschen Basketballs war ungewohnt. Im zehnten Saisonspiel trafen Alba und Bayern bereits zum zweiten Mal aufeinander. Die erste Begegnung hatten die Münchner gegen verletzungsgeplagte Berliner Ende September für sich entschieden.

Nun kamen die Gäste jedoch aus einer anstrengenden Woche mit zwei Euroleague-Spielen. Im Gegensatz dazu konnte sich Alba Berlin ausgiebig auf das Match vorbereiten. Dieser Faktor spielte zunächst keine große Rolle, da Bayern in einer schnellen Partie unheimlich effizient agierte.

Im ersten Viertel trafen die Münchner alle ihre sechs Dreierversuche. Besonders mit Andreas Obst und Johannes Voigtmann hatte Alba große Probleme, die Distanz zu schließen. Das verstärkte sich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts weiter, als Bayern langsam davonzog.

Aus einem 20 zu 21 aus Berliner Sicht wurde innerhalb weniger Minuten ein 23 zu 31 und dann ein 30 zu 43. Pedro Calles versuchte sein Team mit zwei Auszeiten zurück in die Spur zu bringen, und diese Maßnahme zeigte vorübergehend Wirkung. Dennoch blieb der Rückstand signifikant.

Kurze Hoffnungsschimmer von Alba Berlin

Dass Alba Berlin Rückstände gegen München aufholen kann, ist spätestens seit dem letzten Spiel hinlänglich bekannt. Sieben Punkte von Sam Griesel sowie gute Aktionen von Jordan Ford und Jack Kayil brachten Alba noch vor der Halbzeit wieder in Schlagdistanz.

Mit 43 zu 46 ging es in die Pause. Für den Gast aus München war dies eine gute Haltungsnote, aber kein Sieg. Jack Kayil blieb abgesehen von diesem schönen Assist weitgehend blass. Die Berliner zeigten Character, konnten die Führung der Münchner aber nicht nachhaltig umdrehen.

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Die Münchner um ihren neuen Trainer Anton Gavel fanden jedoch schnell eine Reaktion auf diesen Berliner Zwischenspurt. Dabei konnten sie sich erneut auf ihre Treffsicherheit aus der Distanz verlassen, was die Basis für die zweite Halbzeit bildete.

Endstand dank Kontrolle und Distanzwürfen

Im dritten Viertel dauerte es nicht lange, bis die Gäste wieder zweistellig vorne lagen. Alba Berlin spielte zwar mit Schwung, leistete sich aber zu viele Ungenauigkeiten. So gelang es nie, die Münchner so unter Druck zu setzen, dass bei diesen die Müdigkeit einer spiel- und reiseintensiven Woche überhandnahm.

Auch wenn Nationalspieler Oscar da Silva kurzfristig erkrankt ausgefallen war, hatten die Bayern das Geschehen weitgehend im Griff. Die Mannschaft war so nur zu elft auf dem Parkett, konnte dies aber gut kompensieren. Das wirkte sich auch auf die Kulisse aus, obwohl es einer der wenigen Abende in der Saison mit ausverkaufter Halle war.

Der Funke sprang nur selten über. Einer dieser Momente war eine Sequenz mit zwei Dreiern aus der Ecke von Joe Wieskamp innerhalb von 17 Sekunden. Die Fans klatschten und schrien, es stand nur noch 56 zu 66, doch München ließ sich davon nicht beeindrucken.

Um den großen Titelfavoriten in Bedrängnis zu bringen, fehlten Alba Berlin an diesem Tag die Mittel. Leistungsträger wie Justin Bean mit vier Punkten, Malte Delow mit zwei Punkten und Jack Kayil mit vier Punkten blieben blass. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den FC Bayern München.