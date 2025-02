Bayern München bleibt Meister-Führend durch torloses Remis gegen Leverkusen

FC Bayern München hat im Topspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ein torloses Remis gespielt und seinen Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz auf acht Punkte ausgebaut. Der amtierende Meister zeigte sich defensiv stark und konnte die offensiven Angriffe des Herausforderers erfolgreich abwehren.

FC Bayern München hat sich im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen einen großen Schritt zum Meistertitel geholt. Die Münchner kamen in der Partie zu einem glücklichen 0:0 und behaupteten ihren Acht-Punkte-Vorsprung auf den ärgsten Verfolger.Leverkusen begann mutiger, während Bayern-Coach Vincent Kompany defensiv vorgegangen ist.

Jamal Musiala versuchte sich in einigen harten Zweikämpfen mit DFB-Teamkollege Jonathan Tah, während Florian Wirtz den ersten Stempel auf das Duell der Ausnahmekönner aufdrückte. Der Jungstar scheiterte nach einem Super-Solo an Manuel Neuer, im Nachsetzen köpfte Jeremie Frimpong an die Latte (21.). Zuvor hatte auch Nathan Tella aus besserer Position nur den Querbalken getroffen (25.). Die Münchner überstanden die Bayer-Drangphase unbeschadet und fingen sich etwas. Die gefürchtete Offensive der Bayern, die im Vergleich zum Champions-League-Spiel bei Celtic Glasgow (2:1) auf vier Positionen wechselten und erstmals mit Hiroki Ito in der ersten Elf aufliefen, blieb ungefährlich.Die Führung wäre Mitte des zweiten Durchgangs für engagierte Rheinländer verdient gewesen, doch auch nach der Einwechslung von Leroy Sané, Leon Goretzka, Serge Gnabry und dem Ex-Leverkusener Josip Stanisic änderte sich wenig. Bayer drückte mit aller Macht auf einen Treffer. Erst in der 87. Minute nahm Xavi Alonso einen Wechsel vor, für Tella kam aber weder Patrik Schick noch Victor Boniface, sondern der schnelle Amine Adli. Adli scheiterte kurz nach seiner Einwechslung aus kurzer Distanz, Neuer reagierte glänzend. Den Abpraller schoss Wirtz knapp am linken Pfosten vorbei (90.+1)





