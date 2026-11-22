FC Bayern München Spieler besuchen Fanclubs vor Weihnachten. Luis Diaz zur Verletzung, Joshua Kimmich zum DFB, Harry Kane Ausfall.

Der FC Bayern München nutzt die vorweihnachtliche Zeit für traditionelle Fanclub-Besuche, um die Herzen seiner Anhänger zu erwärmen. In dieser Saison finden die Termine aufgrund des vollen Terminplans der Spieler und Verantwortlichen bereits rechtzeitig statt. Diese frühe Initiative der Münchner Mannschaft gilt als besondere Geste an die treuen Unterstützer in verschiedenen Regionen.

Luis Diaz kündigt Comeback an

Luis Diaz erhielt bei den Red Piranhas in Petting einen begeisterten Empfang von hunderten Fans. Während dieser Veranstaltung ging der kolumbianische Flügelflitzer detailliert auf seine aktuelle Verletzungssituation und die Perspektiven seines sportlichen Neustarts ein. Er betonte, dass er sich derzeit sehr gut fühle und von einem zeitnahen Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb überzeugt sei.

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Als konkretes Ziel nannte der Spieler das anstehende Champions-League-Spiel der Münchner am kommenden Mittwoch beim OSC Lille. Ob diese Partie bereits für seine Rückkehr genutzt werden kann, ließ Diaz bewusst offen. Er fügte hinzu, dass er froh sei, der Mannschaft wieder zur Verfügung zu stehen und die Gelegenheit kaum abwarten könne, erneut am Spielfeldgeschehen teilzunehmen.

Im Rahmen der Interaktion mit den Fans zeigte sich Diaz in einer spielerischen Disziplin von einer eher unkonventionellen Seite. Beim traditionellen Maßkrugstemmen konnte er gegen seine Dolmetscherin keine Dominanz zeigen. Diaz musste sich nach lediglich 32 Sekunden in diesem Duell geschlagen geben, was bei den Anwesenden für heitere Momente sorgte.

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Joshua Kimmich äußert sich zur DFB-Führung

Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und FC Bayern München, Joshua Kimmich, nutzte die Zeit vor Ort für eine ausgiebige Fragerunde mit den Fans. Er erklärte laut den Medien der Passauer Neuen Presse seine klare Haltung zur aktuellen Situation im Deutschen Fußball-Bund. Kimmich äußerte seine volle Überzeugung, dass die Entscheidung für seinen Ex-Trainer als neuer DFB-Verantwortlicher die richtige Wahl ist.

Zudem sorgte der defensiv versierte Mittelfeldspieler für amüsierte Reaktionen im Publikum. Auf die spezifische Frage, welcher Spieler aus dem aktuellen Kader des FC Bayern München bei der Fernsehsendung Wer wird Millionär am weitesten kommen würde, antwortete Kimmich humorvoll laut Bild. Er vermutete, dass viele Kollegen bereits in der allerersten Runde ausscheiden würden.

Trotz dieser scherzhaften Kommentare lobte der Kapitän ausdrücklich einige seiner Mitstreiter. Er nannte Manuel Neuer als Kandidaten mit dem größten Potenzial, das Quiz erfolgreich zu meistern. Als Grund führte er die gesammelte Lebenserfahrung des Torhüters an, der bekanntermaßen bereits viel auf dem Kasten habe.

Kimmich erwähnte auch, dass generell die Torhüter der Mannschaft über gute Voraussetzungen verfügten. Er nannte dabei explizit Yannick Sommer als weiteren Namen, der in einer solchen Situation bestehen würde. Diese Einlassungen unterstrichen die kollegiale Atmosphäre während des Besuchs.

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Harry Kane verletzt sich schwerer

Ein weniger freudiger Aspekt der aktuellen Berichterstattung rund um den FC Bayern München betrifft die Verletzung von Harry Kane. Für den englischen Stürmer droht ein längerer Ausfall, was ein Horror-Szenario für die Münchner darstellt. Besonders unglücklich ist der Zeitpunkt, da die Mannschaft ausgerechnet in dieser Phase der Champions League auf seine offensive Qualität angewiesen ist.

Dieser negative Befund steht im starken Kontrast zu den ansonsten positiven und verbindenden Aktionen der Spieler bei den Fanclub-Besuchen. Während die anderen Stars für Lacher und Hoffnungen sorgten, bleibt die Verletzungssituation von Kane eine erhebliche Unsicherheit im Kader.