Bayern München: Drei Offensivstars verletzt vor Atletico Madrid

Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise fallen verletzungsbedingt aus. Die Diagnosen fallen unterschiedlich aus. Unklar ist der Status von Olise vor dem Champions-League-Spiel.

Beim Champions-League-Treffen mit Borussia Dortmund im Topspiel erlitten drei Offensivkräfte des FC Bayern schwere Blessuren. Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise mussten verletzt ausgewechselt werden. Die Verletzungssituation fällt für die Akteure unterschiedlich schwer aus. Besonders um den Zustand des Franzosen Michael Olise ranken sich derzeit große Fragen.

Diagnosen zu Saibari und Gnabry bestätigt

Am Sonntagmittag gab der Rekordmeister die ersten offiziellen Diagnosen bekannt. Ismael Saibari litt unter einem Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk. Die Operation wurde bereits durchgeführt. Ein genauer Ausfallzeitpunkt wurde nicht genannt. Experten gehen jedoch von Wochen bis hin zu mehreren Monaten aus. Medien berichten von bis zu drei Monaten Ausfallzeit.

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Serge Gnabry zog sich eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Auch hier nannte der Verein keine genauen Angaben zur Genesung. Laut anderen Quellen ist mit einem mehrwöchigen Ausfall zu rechnen. Beide Spieler erlitten ihre Blessuren im Verlauf des Spiels gegen die Dortmunder.

Olise-Status offen vor Spanien-Reise

Der Fall um Michael Olise bleibt vorerst rätselhaft. Der FC Bayern hat bisher keine Diagnose veröffentlicht. Unklar ist, ob der Franzose in Madrid auflaufen kann. Informationen deuten darauf hin, dass er am Sonntag am Trainingszentrum in der Säbener Straße behandelt wurde. Ein Fitnesstest am Montag soll Klarheit bringen.

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Laut der französischen Zeitung L'Equipe suchte der Offensiv-Star das Zentrum auf. Man will beim Klub kein Risiko eingehen. Der Verdacht auf eine schwere Verletzung ist derzeit gering. Die Priorität liegt auf der vollständigen Genesung des Spielers. Die Situation wird engmaschig beobachtet.

Torverdrehung und Reaktionen der Führung

Die Ursache für die Verletzungen liegt im Spielverlauf begründet. Saibari verdrehte sich das Sprunggelenk beim Nachsetzen gegen den Dortmunder Keeper Gregor Kobel. Die Minute war die vierundzwanzigste. Er verließ die Arena auf Krücken und wirkte dabei sehr betroffen. Das Ereignis sorgte für Sorge bei den Fans und Verantwortlichen.

Jan-Christian Dreesen beantwortete Fragen zum Transfermarkt nach dem Spiel. Er lehnte direkte Nachkäufe ab. Man müsse erst abwarten, wer wie lange ausfällt. Ein zu frühes Sprechen über solche Themen sei nicht ratsam. Die Personalnot scheint vorerst durch eigene Mittel lösbar. Die Aufmerksamkeit gilt nun der Reise nach Spanien.