Bayern München empfängt Hertha BSC im Pokal: Ticketverkauf beginnt frühestens am Mittwoch

Bayern München und Hertha BSC treffen im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander. Der Ticketverkauf für das Spitzenspiel startet frühestens am Mittwoch. Alle Infos zur Verfügbarkeit.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga, Bayern München, auf den Spitzenreiter der 2. Bundesliga, Hertha BSC. Beide Teams haben in der laufenden Saison bis dato noch keine einzige Partie verloren. Das spektakuläre Duell zwischen den beiden ungeschlagenen Rivalen ist für den 1. oder 2. Dezember angesetzt, wobei die exakte Uhrzeit und Terminierung noch nicht endgültig feststeht.

Historisches Aufeinandertreffen ohne Niederlage

Dieses Spiel wird von den Fans bereits als das Match des Jahres bezeichnet. Die Atmosphäre verspricht hochkarätig zu werden, da sich zwei Teams gegenüberstehen, die sich bisher als unangreifbar gezeigt haben. Für Bayern München ist die Austragung in der eigenen Allianz-Arena von besonderer Bedeutung. Diese Spielstätte bietet mit einer Gesamtkapazität von 75.024 Zuschauerplätzen ausreichend Raum, um auch eine größere Zahl an Gastfans unterzubringen.

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Die Hertha-Fans haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ihre Mannschaft bedingungslos unterstützen. So reisten bei den bisherigen Pokalspielen gegen Jeddeloh II, das im Marschweg Stadion in Oldenburg ausgetragen wurde, und gegen den 1. FSV Mainz 05 in Kaiserslautern jeweils 5.000 Anhänger des Bundesligisten an. Die Auswärtsspiele wurden erfolgreich gestaltet, wobei Hertha in Oldenburg mit 2:0 und in Mainz mit 3:0 siegreich blieb.

Detaillierte Ablaufmodalitäten des Ticketverkaufs

Die zentrale Frage für die Berliner Unterstützer lautet nun, wann genau der Kartenverkauf für das Spiel beim Rekordmeister starten wird. Aktuell befindet sich Hertha BSC noch in intensiven Abstimmungsgesprächen mit dem FC Bayern München über die Logistik und die Verteilung der Gästetickets. Der Verkauf wird voraussichtlich frühestens ab Mittwoch offiziell eröffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren spezifischen Details zur exakten Durchführung des Verkaufsprozesses öffentlich bekannt.

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Experten gehen jedoch davon aus, dass der Prozess nach einem bewährten Schema ablaufen wird. Vermutlich wird es zunächst einen exklusiven Vorverkauf geben, der ausschließlich für Mitglieder von Hertha BSC reserviert ist. Dieser Schritt dient dazu, die Karten zunächst an die loyalste Fangemeinde zu verteilen, bevor ggf. weitere Kontingente freigegeben werden. Der genaue Modus dieses Vorverkaufs ist jedoch noch nicht final bestätigt.

Größeres Kontingent im Gästeblock als zuvor

Im Vergleich zu den vergangenen Auswärtsspielen bietet das Stadion des FC Bayern München deutlich mehr Kapazität für die Gäste. Im Gästeblock der Allianz-Arena sind 7.500 Plätze für Hertha-Fans vorgesehen. Das ist eine signifikante Steigerung gegenüber den 5.000 Plätzen, die bei den Spielen gegen Jeddeloh II und in Kaiserslautern für die Berliner Fans zur Verfügung standen. Diese Erweiterung ermöglicht es einem größeren Teil der Hertha-Szene, dem live beiwohnen zu können.

Die Nachfrage wird aufgrund des hohen Stellenwerts des DFB-Pokals und der aktuellen Form beider Teams als extrem hoch eingeschätzt. Die Steigerung der verfügbaren Plätze von 5.000 auf 7.500 könnte helfen, den Druck auf den Ticketmarkt etwas zu entspannen, bleibt aber dennoch ein heiß umkämpftes Gut. Fans sollten sich auf einen schnellen Prozess einstellen, da solche Kontingente in der Regel innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind.

Ausblick auf das Saison-Highlight im Dezember

Das Spiel markiert einen wichtigen Höhepunkt in der Pokalsaison. Für Bayern München bedeutet die Begegnung die Möglichkeit, den Titelverteidigungsweg fortzusetzen und die Dominanz in der Liga auch im Pokal unter Beweis zu stellen. Für Hertha BSC stellt sich die Herausforderung, den Sieg gegen einen der stärksten Vereine Deutschlands zu meistern. Der Ausgang des Spiels bleibt spannend, da beide Teams keine Schwächen gezeigt haben.

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Die weitere Entwicklung des Ticketverkaufs wird in den kommenden Tagen von Seiten beider Vereine kommuniziert. Fans von Hertha BSC sind aufgefordert, die offiziellen Kanäle des Vereins im Auge zu behalten, sobald der Vorverkauf für Mitglieder am Mittwoch startet. Die finale Bestätigung des Spielorts, der Uhrzeit und der genauen Ticketfreigabe wird erwartet, sobald die Abstimmungen zwischen den beiden Clubs abgeschlossen sind.