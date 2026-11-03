Bayern München gegen Atlético Madrid: Live bei Amazon Prime mit kostenlosen Testzugang

Der FC Bayern reist dezimiert nach Madrid. Die Champions-League-Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. So schauen Sie die Übertragung kostenlos im TV.

Die Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid findet am kommenden Dienstagabend statt. Die Übertragung startet exklusiv bei Amazon Prime Video um 20 Uhr, während das Spiel um 21 Uhr pünktlich anpfiffen wird. Fans können den Sender kostenlos nutzen, da Amazon neuen Kunden einen einmonatigen Testzugang gewährt. Dieser Zeitraum genügt, um das Spiel zu verfolgen, ohne dass Kosten entstehen.

Live-Übertragung und Experten-Team bei Amazon

Amazon Prime Video sichert sich die exklusiven Senderechte für dieses Duell im europäischen Fußball. Neukunden können das Abo innerhalb der ersten vier Wochen ohne finanzielle Verpflichtung kündigen. Somit entfällt die Notwendigkeit, für einen einzelnen Fußballabend zu zahlen. Die Moderation der Sendung übernimmt der Sportjournalist Jonas Friedrich. Er steht in der Studiorunde mit erfahrenen ehemaligen Profis zur Seite. Zur Expertenrunde gehören der deutsche Nationalspieler Mats Hummels, der Weltmeister Christoph Kramer und die Bundesligaprofi Josephine Henning.

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Neben der Studioanalyse übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die sportliche Kommentierung des Geschehens auf dem Platz. Beide erfahrener Spieler bieten taktische Einblicke für die Zuschauer. Die visuelle Qualität der Übertragung profitiert von der hohen Produktionsstandards von Amazon. Alle Zuschauer müssen jedoch sicherstellen, dass sie den Testzeitraum vor Ablauf von 30 Tagen beenden, falls sie den Dienst dauerhaft nutzen wollen.

Fehlende Schlüsselspieler und Chefcoach in München

Der FC Bayern München reist nach Madrid in einer deutlich geschwächten Aufstellung an. Trainer Vincent Kompany kann das Team nicht anleiten, da er selbst an einer Hirnhautreizung leidet. Seine taktischen Anweisungen übermittelt stattdessen der Co-Trainer Aaron Danks. Die Abwesenheit des Cheftrainers stellt eine taktische Hürde dar, die das Team aus München bewältigen muss.

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Doch nicht nur in der Führungsetage herrscht personelle Notlage. Das Lazarett des Vereins hat sich nach dem Remis gegen Borussia Dortmund weiter vergrößert. Der Mittelfeldspieler Ismael Saibari musste bereits operiert werden. Ein Syndesmose-Riss zwingt ihn zu einer längeren Pause. Mediziner gehen davon aus, dass er erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung steht. Diese Verletzung trifft das Team schwer, da Saibari eine wichtige Rolle im Mittelfeld einnimmt.

Auch Serge Gnabry fällt der Mannschaft für dieses wichtige Spiel aus. Der Flügelspieler zog sich beim Unentschieden gegen Dortmund erneut eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu. Sportliche Leiter müssen nun auf Ersatzlösungen zurückgreifen. Die Verfügbarkeit von Michael Olise bleibt unklar. Auch er zeigte sich nach dem Spiel gegen Dortmund angeschlagen. Ein Einsatz wird von den Medizinern noch nicht versprochen.

Auswirkung auf Fans und Markt im deutschen Fernsehen

Die Strategie von Amazon führt dazu, dass das Spiel nicht im Free-TV zu sehen ist. Dies schließt öffentlich-rechtliche Sender wie den ARD oder ZDF sowie freie Sender wie RTL aus. Nur Abonnenten von Prime Video können die Partie verfolgen. Für viele deutsche Zuschauer bedeutet dies eine zusätzliche Hürde. Die Exklusivrechte bei Amazon dominieren zunehmend den deutschen Fußballmarkt.

Die Entscheidung, das Spiel exklusiv bei Prime ausstrahlen zu lassen, trifft auf gemischte Reaktionen. Während Amazon von einer neuen Ära im Streaming spricht, kritisieren Fans den fehlenden Zugang für Nicht-Abonnenten. Der kostenlose Testzugang mildert diesen Effekt jedoch etwas ab. Er ermöglicht interessierten Zuschauern, die hohe Qualität der Übertragung unverbindlich zu erleben. Viele Sportbegeisterte werden diesen Weg wählen, um das Spiel mit Freunden oder der Familie zu schauen.

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Die sportliche Leistung des FC Bayern hängt nun von der Anpassungsfähigkeit ab. Mit Co-Trainer Danks an der Seitenlinie und einer verknappten Personaldecke steht das Team vor einer großen Herausforderung. Atlético Madrid wird diese Schwächung sicher nutzen. Die Zuschauer können am Dienstagabend verfolgen, ob der FC Bayern die Krise bewältigt. Die Analyse durch die Experten rund um Mats Hummels wird dabei helfen, die taktischen Entwicklungen besser zu verstehen.