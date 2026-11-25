Bayern München tritt am Mittwoch bei Lille an. Alles zur Live-Übertragung bei DAZN, den aktuellen Tabellenplätzen und den Verletztenmeldungen vor dem Champions-League-Spiel.

Bayern München reist am Mittwochabend zum französischen Vertreter OSC Lille in die Champions League. Der Kick erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Für Fans in Deutschland steht die Übertragung exklusiv bei DAZN bereit, während im Free-TV keine Sendung geplant ist. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Sport Bild hat die genauen Details zur Übertragung zusammengestellt.

Übertragung und TV-Termine

Eine Übertragung im Free-TV gibt es für das Spiel nicht. Sie können das Spiel in Deutschland nur bei DAZN live sehen. Dies betrifft sowohl das Fernsehen als auch die Streaming-Plattformen des Anbieters. Fans müssen also ein Abonnement besitzen, um den Fußball-Abend zu genießen. Die technischen Voraussetzungen für das Streaming sind bei DAZN in der Regel hoch.

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Tabellenkonstellation und Status

Die Gäste aus München stehen nach vier Spieltagen mit acht Punkten auf Rang 13 der Tabelle. Um die Top Acht noch zu erreichen und sich somit direkt für das Königsklassen-Achtelfinale zu qualifizieren, muss dringend ein Sieg her. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Arsenal mit einem Ergebnis von 2:2. Der Gegner aus Lille steht auf dem vorletzten Platz mit einem Punkt deutlich schlechter da.

Kader-Verluste und fehlende Spieler

Neben Michael Olise fehlen auch Saibari und Gnabry in der Aufstellung. Die Abwesenheit dieser Akteure schränkt die Optionen des Trainerstabs ein. Hinter Luis Diaz steht noch ein Fragezeichen bezüglich seiner Einsatzfähigkeit. Der 29-jährige Spieler ist nicht als sicherer Stammspieler für dieses特定的 Spiel eingestuft. Diese Personalie ist ein wichtiger Faktor für die Aufstellung.

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Spielerstimmen und Kader-Vertrauen

Der Belgier wollte bereits nach dem Köln-Spiel keine Ausreden hören: "Wir haben andere Jungs, die die Mannschaft jetzt tragen müssen." Diese Aussage unterstreicht den Drang der Mannschaft, sich trotz personeller Engpässe zu behaupten. Auch Abwehrspieler Konrad Laimer (29) ist vom verbleibenden Kader überzeugt. Er betonte, dass die Gruppe den Kampf aufnehme.

Hoffnungen auf Wiedergenesung

Laimer führte weiter aus: "Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können und die Ergebnisse einfahren werden, bis dann hoffentlich wieder alle fit sind." Diese Zuversicht ist wichtig für die Moral im Team. Die Abwehrkraft soll den Weg ebnen, während die Offensivlinien alternative Lösungen finden müssen. Der Fokus liegt nun darauf, die Lücken im Kader durch teamtaktische Disziplin zu schließen und die erforderlichen Punkte zu holen.