Der FC Bayern trifft am Mittwoch in der Champions League auf den OSC Lille. Trainer Davide Ancelotti kehrt zum ehemaligen Arbeitgeber zurück, während Starangriff wie Ethan Mbappé und Olivier Giroud zur Verfügung stehen. Der dritte der Ligue 1 muss Punkte sammeln.

Am Mittwoch, dem siebten September, tritt der FC Bayern München in der Champions League bei dem französischen Erstligisten OSC Lille an. Das Spiel findet um 21 Uhr statt und wird über den Sender DAZN übertragen. Die Münchner treffen dabei auf einen direkten Aufsteiger aus der Ligue 1, der in der aktuellen Gruppenphase noch keine guten Resultate erzielt hat. Lille belegt aktuell nur den dritten Tabellenplatz und hat in den ersten vier Partien lediglich einen einzigen Punkt geholt.

Taktische Details und Aufstellung

Die Vorbereitung des OSC Lille auf dieses wichtige Gruppenspiel wird durch einen interessanten Personalstand geprägt. Trainer Davide Ancelotti setzt auf eine Mischung aus erfahrener Substanz und jungen Talenten. Im Angriff spielt Ethan Mbappé eine zentrale Rolle. Der 19-jährige Franzose, Bruder von Real-Superstar Kylian Mbappé, stand in den letzten drei Champions-League-Spielen nicht auf dem Platz, da er nach einem Ellbogenschlag wegen einer roten Karte gesperrt war.

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Gegen den FC Bayern wird der junge Angreifer jedoch wieder zur Verfügung stehen. In der laufenden Saison hat Ethan Mbappé bisher zwei Tore und zwei Vorlagen in elf Pflichtspielen erreicht. Seine Rückkehr ins Team gibt dem Lille-Offensivspiel die notwendige Dynamik, die im Auswärtsspiel gegen den Rekordmeister dringend benötigt wird. Die defensive Stabilität wird durch die Erfahrung von Spielern wie Nabil Bentaleb gestützt, der seit Sommer 2023 für Lille aufläuft.

Die Rolle von Davide Ancelotti als Trainer

Ein besonderer Fokus liegt auf der Person des Trainers Davide Ancelotti. Der 37-Jährige hat seit dem Sommer die Aufgabe des Cheftrainers bei OSC Lille inne. Seine Verbindung zum deutschen Fußball ist historisch bedeutend, da er von Juli 2016 bis September 2017 bereits an der Säbener Straße in München tätig war. Damals arbeitete er als Co-Trainer an der Seite seines Vaters Carlo Ancelotti, der damals den FC Bayern trainierte.

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Diese Vergangenheit wird im kommenden Spiel eine große Rolle spielen. Davide Ancelotti führt nun einen Verein an, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber antreten muss. Vor seiner Tätigkeit in Lille war er bei dem brasilianischen Klub Botafogo als Trainer tätig. Seine taktische Ausrichtung und sein Know-how im europäischen Wettbewerb werden für das Spiel gegen Bayern entscheidend sein, um den ersten Sieg in dieser Phase der Gruppenphase zu erzwingen.

Erfahrene Akteure und verletzte Spieler

Neben den jüngeren Spielern verlässt sich Lille auf die Veteranen des französischen Fußballs. Olivier Giroud, der 40-jährige Weltmeister, sorgt im Vorderfeld für Gefahr. Der Frankreich-Legende wird im Spielverlauf meist von der Bank aus eingewechselt und spielt im Wechsel mit dem Island-Star Hakon Haraldsson, der 23 Jahre alt ist. Giroud hat in der aktuellen Saison bereits drei Treffer für den OSC Lille erzielt.

Seine Erfahrung kann gegen den FC Bayern ein wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, das Spiel auch in entscheidenden Momenten zu halten. Im Mittelfeld sorgt zudem Nabil Bentaleb, 32 Jahre alt, für Sicherheit. Der Algerier war zwischen 2014 und 2022 unter anderem für Schalke 04 aktiv, für die er in 102 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Seine Präsenz im defensiven Mittelfeld hilft, die Defensive zu stabilisieren. Allerdings fehlt mit Tanguy Nianzou eine wichtige Kraft. Der 24-jährige Abwehrspieler, der zwischen 2020 und 2022 28 Pflichtspiele für den FC Bayern absolvierte, fällt verletzungsbedingt aus. Er zog sich eine Muskelverletzung im vergangenen Ligaspiel gegen Lyon zu, das mit 0:1 verloren wurde.

Auswirkungen und Perspektiven für das Spiel

Die Situation von OSC Lille erfordert einen punktgeladenen Auftritt in Deutschland. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen besteht enormer Druck, die eigene Position in der Tabelle zu verbessern. Die Anwesenheit von Ethan Mbappé und die taktische Weisheit von Davide Ancelotti sind die größten Hoffnungsträger. Die Abwesenheit von Tanguy Nianzou schwächt die Defensive jedoch spürbar. Der FC Bayern wird diese Lücke nutzen wollen, um das Spiel früh zu entscheiden.

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Für beide Vereine ist das Ergebnis dieser Partie von großer Bedeutung. Für Bayern bedeutet ein Sieg die Bestätigung der eigenen Stärke in der Königsklasse. Für Lille ist es die Chance, sich als ernstzunehmender Gegner zu etablieren und die eigene Saisonwende einzuleiten. Die historische Verbindung zwischen Trainer Ancelotti und München wird das Spiel zusätzlich emotional aufladen. Die Erwartungen an die Franzosen sind hoch, da sie zeigen müssen, dass ihre aktuelle Tabellenposition nur eine vorübergehende Schwächephase war.