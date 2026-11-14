Bayern München gegen VfL Wolfsburg: Torschützenliste und Spielverlauf

FC Bayern München besiegt VfL Wolfsburg klar mit 4:1. Bernadette Amani und Linda Dallmann treffen doppelt. Serie wächst auf 52 Spiele.

Die Fußballfrau des FC Bayern München setzt ihre perfekte Serie fort und besiegt den VfL Wolfsburg in der Bundesliga souverän mit 4:1. Trainer José Barcala sah seine Mannschaft im zehnten Saisonspiel erneut dominant auftreten, womit die Münchnerinnen ihren zehnten Sieg feiern konnten. Die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt dominierten das Spielgeschehen auf dem Platz und ließen keine Zweifel an ihrer aktuellen Form aufkommen. Mit diesem Erfolg sicherten sie sich einen deutlichen Vorsprung im Tabellenkeller.

Historische Unverletztheits-Serie

Die Bilanz des FC Bayern München ist derzeit beeindruckend und historisch einzigartig in der Bundesliga. Die Mannschaft verfügt nun über eine Serie von 52 Ligaspielen ohne Niederlage. Dieser Wert umfasst sowohl die aktuelle Spielzeit als auch die vorangegangenen Perioden. Der sechste Tabellenplatzvorsprung auf den nächsten Verfolger unterstreicht die klare Vormachtstellung im deutschen Frauenfußball. Vor 9015 Zuschauern in Wolfsburg demonstrierte die Double-Gewinnerin ihre Überlegenheit in jedem Bereich des Spiels.

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Die Bayern konnten zudem ihre Dominanz im direkten Duell mit den Niedersachsen weiter ausbauen. Es handelt sich um das siebte direkte Duell in Folge, das die Münchnerinnen für sich entscheiden konnten. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Im Oktober 2024 erlitten die Bayern in Wolfsburg ihre letzte Niederlage in der Bundesliga. Seitdem kennen die Serienmeisterinnen nur noch Siege und unentschiedene Ergebnisse.

Die Torschützinnen und das Spielgeschehen

Der offensive Part wurde maßgeblich von Bernadette Amani und Linda Dallmann getragen. Bernadette Amani erzielte ein Doppelpack in den Minuten 36 und 81 des Spiels. Linda Dallmann traf ebenfalls zweimal. Ein Treffer fiel in der ersten Halbzeit zur Minute 45 plus zwei Minuten. Der vierte Treffer resultierte aus einem Eigentor von Janina Minge zum 56. Minute.

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Der Verlauf des Spiels zeigte zu Beginn einige Unsicherheiten bei den Münchnerinnen. Zunächst leisteten sie sich ungewohnte Fehler im Aufbau. Trainer José Barcala zeigte seine Unzufriedenheit durch wildes Gestikulieren an der Seitenlinie. Auch Pernille Harder und Gwinn ließen zunächst gute Gelegenheiten aus. Die Führung gelang dann durch die Standardstärke der Bayern nach einer Ecke. Eine Ecke von Jubilarin Jovana Damnjanovic führte zur Führung.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Bayern München den Druck weiter. Ein Brustlöser ermöglichte es, die Führung auszubauen. Das Spiel wurde für den VfL Wolfsburg zunehmend schwieriger. Der Ehrentreffer für das Heimteam fiel erst sehr spät. Cecilie Floe erzielte diesen Treffer in der 90. Minute plus zwei Minuten. Dieser Treffer war der einzige Erfolg für die Niedersachsen im gesamten Spielverlauf.

Strategische Anpassungen und Ausblick

Die taktische Ausrichtung von José Barcala zahlt sich weiterhin aus. Die Mannschaft agiert freier und selbstbewusster im Vergleich zu früheren Phasen. Nach dem Antritt der zweiten Halbzeit bemühte sich der VfL Wolfsburg um eigene Offensivakzente. Ein Versuch von Lara Prasnikar in der 46. Minute blieb jedoch erfolglos. Der Anschlusstreffer wurde verpasst.

Die Bayern schnürten den VfL weiter ein und kontrollierten das Spielgeschehen effektiv. Das Eigentor von Janina Minge sorgte für die Vorentscheidung. Minge schlug einen Klärungsversuch nach einer Hereingabe von Bühl im eigenen Tor ein. Bühl ging dabei gegen zwei Wölfinne ins Dribbling und bediente die mitgelaufene Jovana Damnjanovic. Diese Situation verdeutlicht die defensive Überlegenheit der Münchnerinnen. Der Sieg festigt die Position an der Tabellenspitze erheblich.