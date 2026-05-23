Bayern München gewinnt DFB-Pokalfinale verdient und feiert Double

Bayern München gewinnt das DFB-Pokalfinale verdient und feiert so das Double. Es ist der erste Pokalsieg nach sechs Jahren Final-Flaute. Die Spieler feierten ihren Triumph auf dem Rasen und jubelten ausgelassen. Manuel Neuer, der Kapitän und Keeper, war vor dem Spiel aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade ausgewechselt worden. Nach einer MRT-Untersuchung entschied man sich, dass Neuer kein Risiko eingehen sollte, auch mit Blick auf sein sensationelles Comeback als Nummer 1 des DFB bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Jonas Urbig startete in der Partie. Neuer war nur Zuschauer, zeigte sich aber locker wie selten und tanzte und sprang mit der Mannschaft und Trainer Vincent Kompany auf dem Feld.

Bayern München hat das DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart mit 3:0 gewonnen und somit das Double gefeiert. Es ist der erste Pokalsieg nach sechs Jahren Final-Flaute. Die Spieler feierten ihren Triumph auf dem Rasen und jubelten ausgelassen.

Manuel Neuer, der Kapitän und Keeper, war vor dem Spiel aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade ausgewechselt worden. Nach einer MRT-Untersuchung entschied man sich, dass Neuer kein Risiko eingehen sollte, auch mit Blick auf sein sensationelles Comeback als Nummer 1 des DFB bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Jonas Urbig startete in der Partie.

Neuer war nur Zuschauer, zeigte sich aber locker wie selten und tanzte und sprang mit der Mannschaft und Trainer Vincent Kompany auf dem Feld.





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