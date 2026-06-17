Bayern München gewinnt die 2:1-Führung in der Best-of-Five-Serie gegen Alba Berlin

Der amtierende Meister Bayern München hat sich mit einem deutlichen 91:83-Erfolg gegen Alba Berlin die 2:1-Führung in der Best-of-Five-Serie gesichert. Der Sieg war jedoch nicht ohne Probleme, da Alba Berlin in der ersten Halbzeit acht Ballverluste kassierte und nur mit 3 Punkten Rückstand in die Pause ging.

Matchball für Bayern München ! Mit einem 91:83 (40:43) gegen Alba Berlin holt sich der amtierende Meister die 2:1-Führung in der Best-of-Five-Serie, könnte schon am Freitag in Berlin den dritten Ausverkaufte Max-Schmeling-Halle (8900 Zuschauer) darunter auch Weltmeister Kapitän Dennis Schröder (32), NBA-Star Franz Wagner (24) sowie die Ex-Alba-Profis Maodo Lo (33) und Tim Schneider (28).

Auch Bayern-Star Xavier Rathan-Mayes darf wieder nur zuschauen. Der Kanadier war im ersten Spiel mit seinem Coach Sveti Pesic (75) verbal aneinander geraten. Majestätsbeleidigung für den emotionalen Serben. Die Folge: Rathan-Mayes ist in Spiel zwei und drei nur Zuschauer.

Ob das wirklich so schlau von Pesic ist? Immerhin war XRM Topscorer im ersten Spiel ... Vorm Spiel verteilt der Berliner Klub gelbe Shirts an alle Zuschauer - das hebt die ohnehin sensationell gute Stimmung in der engen Arena. Bis zur 14.

Minute kann sich kein Team absetzen. Berlins höchste Führung (+3) in der 6. Minute nach einem Kayil-Zweier. Doch wenig später droht den Berlinern die Partie zu entgleiten.

Leichte Ballverluste (Agbakolo und Kayil) und verpasste Punkte (Rataj, Roberts, Kayil) nutzen die Münchner konsequent zu einem 8:0-Lauf. Doch Wood, Griesel und Kayil mit Schadensbegrenzung. Und so geht es nur mit 3 Punkten Rückstand in die Pause (40:43). Größtes Alba-Problem: Acht Ballverluste in der ersten Hälfte.

Nach 28 Minuten ist alles wieder ausgeglichen: 56:56 durch Michael Rataj - und die Schmeling-Halle explodiert. Und als Moses Wood sogar per Dreier für die erste Alba-Führung seit 20 Minuten sorgt, fliegt das Dach weg. Kann Alba tatsächlich die Sensation schaffen? Ausgerechnet der gebürtige Berliner und langjährige Alba-Profi Niels Giffey (35) hat was dagegen, sorgt mit Dunk für die 61:60-Führung der Bayern nach drei Vierteln.

Albas Justin Bean sorgt per Dreier (32. ) für die 66:64-Führung - die genau 16 Sekunden hält, weil Justus Hollatz per Dunk ausgleicht. Doch in den Schlussminuten zeigt Älba Nerven. Bayern nicht.

Und als ausgerechnet Lucic per Dreier zum 80:73 (38. ) trifft, ist das Ding durch. Am Ende stehen 17 Ballverluste bei den Berlinern. Bayern nur mit 12.

Dazu trifft Alba miserabel von der Linie: Nur 14 von 24 Freiwürfen gehen rein. Das macht den Unterschied. Und die Münchner können am Freitag in Berlin alles klarmachen.

„Es hat trotzdem viel Spaß gemacht, leider mit dem schlechten Ende für uns“, so ein enttäuschter Berliner Malte Delow





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