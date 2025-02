Bayern München hält die Meisterschaft fest im Griff nach torreichen 0:0 gegen Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen und Bayern München lieferten sich ein torreiches Duell, das am Ende 0:0 endete. Bayern München hält die Tabellenspitze und baut seinen Vorsprung weiter aus.

Bayern München sicherte sich nach einem hart erkämpften 0:0 bei Bayer Leverkusen einen wichtigen Punkt im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Jamal Musiala und Co. feierten mit den mitgereisten Fans die Meistergesänge, während Leverkusens Jungstar Florian Wirtz die Welt nicht mehr verstand. Nach einer wahren Abwehrschlacht retteten die Münchner das Unentschieden und machten vermutlich den vorentscheidenden Schritt Richtung 34. Meisterschaft.

Ein Taktik-Kniff von Meistercoach Xabi Alonso und eine Vielzahl an Leverkusener Chancen reichten nicht, um zumindest für einen Hauch Spannung im Titelrennen zu sorgen. Nach 22 Spieltagen bleibt das Team von Trainer Vincent Kompany acht Punkte vor der Werkself, die zum zweiten Mal am Stück sieglos blieb. Einen solchen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft hat noch nie eine Mannschaft eingebüßt.„Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich haben wir selbst wenig kreiert. Leverkusen hat einen guten Tag gehabt. Sie haben uns unter Druck gesetzt. (…) Am Ende gehen wir mit einem Punkt nach Hause. Der ist vielleicht glücklich. Wichtig war, dass wir dieses Spiel nicht verlieren“, sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer und Jamal Musiala ergänzte: „Am Ende sind wir mit einem Punkt rausgegangen, und die acht Punkte bleiben gleich.“ Alonso blieb im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwar auch im sechsten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub als Trainer unbesiegt. Auch ein Griff in die Trickkiste vor dem Spiel brachte seinem überlegenen Team aber nicht den dringend benötigten Sieg. Seine Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface ließ der Baske auf der Bank. Erst in der Nachspielzeit kam Schick ins Spiel. Trotzdem hatte Bayer zahlreiche Chancen, um das Spiel zu entscheiden. In der Nachspielzeit vergab…„Ich bin stolz. Wir haben fast alles gemacht, um zu gewinnen. Nur das Tor hat gefehlt“, haderte Alonso. Ähnlich sah es Granit Xhaka: „Riesenleistung von uns. Wenn man die Tore nicht macht, ist es enttäuschend. Wir hätten es heute mehr als verdient, das Spiel zu gewinnen.“ Vor den Augen von Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel spielte vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena auch ohne nominelle Spitze nur der Tabellenzweite. Der Treffer für Bayer wollte aber nicht fallen. Die Bayern hingegen hatten bis zum Schlusspfiff keine echte Torchance. Vincent Kompany dürfte dies herzlich egal sein. Der Belgier steht in seiner Premierensaison als Bayern-Coach vor seiner ersten deutschen Meisterschaft.





