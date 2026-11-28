Detaillierte Auswertung der Bayern-Player gegen Hamburg. Kimmich Rot, Urbig Rettung, Ndiaye Torchance. Ein Blick auf die schwachen und starken Momente.

Im Duell zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger FC stand die Personalnot der Münchner im Mittelpunkt, die dazu führte, dass etablierte Verkaufskandidaten und Jugendliche Startelf-Minuten erhielten. Das Spiel war geprägt von defensiven Fehlern auf beiden Seiten, wobei der Torwart des FC Bayern entscheidende Paraden zeigte. Besonders nach der Halbzeit verhinderte er per Kopfball auf der Linie ein Eigentor von Stanisic, während er zuvor bereits einen gut geschossenen Freistoß von Grönbaek abwehrte. Diese Aktionen zeigten, dass der FC Bayern trotz individueller Schwächen die notwendigen Paraden liefern konnte, um das Spiel nicht komplett zu verlieren.

Kimmich Rote Karte und mangelnder Einfluss

Der Mittelfeldspieler Stefan Kimmich lieferte einen der schwächsten Auftritte seiner Karriere, der durch eine Rote Karte kurz vor der Halbzeit gekrönt wurde. Er nahm überhaupt keinen Einfluss auf das Spielgeschehen, zeigte keine Ideen im offensiven Bereich und versuchte sogar verzweifelt einen Hackentrick, der misslang. Aus Frustration zog er Gegenspieler Rössing-Lelesiit abseits des Spielgeschehens an den Haaren und wurde daraufhin vom Platz gestellt. Seine Leistungen vor der Rotation wirkten oft passiv und uninspiriert, was die ohnehin bestehende offensive Krise des FC Bayern weiter verschärfte.

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Defensive Unsicherheiten und individuelle Fehler

Auf der linken Verteidigerposition präsentierte sich Stanisic durchaus aktiv, klärte jedoch kurz nach der Halbzeit per Rettungsaktion nur knapp ein Eigentor, nachdem ihm ein Fehler unterlief. Insgesamt konnte er im Offensivspiel kaum Einfluss auf das Spiel nehmen. Auch der Innenverteidiger leistete einen durchschnittlichen Auftritt, indem er ordentlich verteidigte, aber keine größeren Fehler machte und im Aufbauspiel keinerlei kreative Ideen lieferte. Die Defensive des FC Bayern wirkte insgesamt zerbrechlich und war auf ständige Nachbesserungen angewiesen, während die gegnerischen Akteure wie Urbig und Stanisic immer wieder in kritische Situationen gerieten.

Offensive Hoffnungen durch Ndiaye und Karl

Trotz der allgemeinen Anspannung sorgte der Langball von Pavlovic auf Ndiaye in der 20. Minute für die beste Chance des Spiels, die jedoch nicht genutzt wurde. Der 18-jährige Senegalese erhielt in der 19. Minute eine weitere große Gelegenheit aus kurzer Distanz, schlug den Ball jedoch über das Tor. Als einziger Spieler in der Startelf, der theoretisch technische Qualitäten zur Chancenerschließung mitbrachte, scheiterte Karl mehrfach an seinen Gegenspielern und verlor den Ball häufig. Nach 52 Minuten wurde er frustriert vom Platz genommen, da er sich spielerisch nicht durchsetzen konnte.

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Erste Einsätze und verpasste Chancen junger Talente

Der 18-jährige Mittelfeldspieler stand bereits in der vergangenen Bundesliga-Saison zweimal in der Startelf und durfte nun erneut von Beginn an laufen. Er zeigte sich zwar auf dem ganzen Spielfeld präsent und holte Freistöße heraus, konnte aber keine spielerischen Lösungen etablieren. Sein Distanzschuss in der 24. Minute war eher eine Verzweiflungstat. Parallel dazu gab der 19-jährige Franzose nach seinem Debüt gegen den 1. FC Köln sein Comeback als Startelfspieler. Er hatte in der 9. Minute die erste Torchance des Spiels, verfehlte mit einem Distanzschuss jedoch knapp den Kasten und wurde nicht genügend in Szene gesetzt.

Erfolge von Pavlovic und schwacher Auftritt von Pavlovic

Während Pavlovic am Mittwoch beim OSC Lille noch für einenSlapstick-Eigentor verantwortlich war, zeigte er diesmal einige ordentliche Momente an der Seite von Kimmich. Er bereitete über das gesamte Spiel hinweg drei Torschüsse vor, tat sich ansonsten aber ebenfalls schwer. Der Österreicher kam in der 53. Minute für Karl in die Partie, um auf der rechten Seite für offensive Ansätze zu sorgen, passte sich jedoch an das schwache Niveau seiner Mitspieler an. Seine Bilanz fiel mit keinem Torschuss und keiner Vorlage dürftig aus, bevor er in der 87. Minute verletzt das Feld räumen musste.

Angriffslinien ohne Finale Stärke

Im Angriff blieb das Duo um den Kolumbianer, der sein Comeback nach Verletzung gab, weit hinter den Erwartungen zurück. Seine Form reichte noch nicht aus, der Mannschaft effektiv zu helfen, da sein einziger Torschuss geblockt wurde. Gegenüberstand der FC Bayern mit einer Reihe von Akteuren, die sich technisch nicht durchsetzen konnten. Trotz der Personalnot und der individuellen Schwächen bei Ndiaye, Karl und dem Kolumbianen hielt der FC Bayern die Partie im Auge, wobei der Torwart und die defensiven Leistungen von Urbig und Stanisic letztlich entscheidend waren, um das Unentschieden zu retten.