Nach BILD-Informationen müssen Harry Kane, Michael Olise und Ismael Saibari ihre Fanklubbesuche absagen. Die schweren Verletzungen der Topstars halten die Anhänger in Atem.

Harry Kane (33) und Michael Olise (24) vom FC Bayern München können in diesem Jahr nicht mehr zu den traditionellen Treffen mit den Fanclubs des Vereins erscheinen. Die Absagen der beiden Topstars erfolgen nur einen Tag vor dem geplanten Highlight-Termin und enttäuschen die Anhänger des deutschen Rekordmeisters bitter. Eine Vereinstradition, die seit 41 Jahren Bestand hat, wird in dieser Saison jedoch unterbrochen.

Verletzungsschock für Harry Kane

Harry Kane hatte sich am Freitagabend beim 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln einen Syndesmose-Riss im linken Sprunggelenk zugezogen. Der Gewinner des Ballon d'Or musste noch in derselben Nacht operiert werden. Nach Informationen von BILD fällt der England-Kapitän für drei bis vier Monate aus. Das bedeutet, er kehrt erst Mitte bis Ende Februar 2027 ins aktive Geschehen zurück.

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Olise und Saibari fallen ebenfalls aus

Auch Michael Olise muss einen Besuch beim Bayern-Fanklub "Schiltberger Bajuwaren" im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg absagen. Der 24-Jährige litt bei einem Pressschlag nicht an einer Knöchel-Verletzung, zog sich jedoch eine Prellung des linken Vorfußes zu. Diese Verletzung zwingt ihn in den kommenden Tagen zur Behandlung auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Zudem hatte Ismael Saibari (25) seinen Besuch beim Fanklub "Poppenberg 95" in Schöllnach bereits absagen müssen.

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Neuer und Kompany sparen Kräfte

Der 50-Millionen-Euro-Neuzugang Saibari hatte sich am 31. Oktober beim 2:2 gegen Borussia Dortmund genau dieselbe Art der Verletzung wie Kane zugezogen, nur eben im rechten Sprunggelenk. Nach seiner Operation geht der Marokkaner vorerst an Krücken. Auch Trainer Vincent Kompany (40) fährt dieses Jahr nicht zu einem Fanklub. Der Trainer soll sich im Anschluss an sein Comeback nach der Hirnhautreizung und dem Zusammenbruch vor vier Wochen noch weiter schonen.

Manuel Neuer reist für Reha nach Brasilien

Kapitän Manuel Neuer (40) hat seinen geplanten Besuch beim Fanklub "Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97" in der Gemeinde Erdweg im oberbayerischen Landkreis Dachau um eine Woche verschoben. Der Stammkeeper mit einem Sehnenteilriss im rechten Fuß ist zurzeit mit Genehmigung des Vereins zum Kurzurlaub mit Reha-Programm in Brasilien. Nach BILD-Informationen soll er noch für den Rest des Jahres ausfallen. Jamal Musiala (23) nutzt derweil digitale Kanäle für den Austausch mit Fans im Ausland.