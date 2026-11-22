Verletzungswelle bei Bayern: Harry Kane, Michael Olise und weitere Stars fehlen monatelang. Alfred Draxler fordert Winter-Transfer, BVB nutzt die Schwäche.

Die Saison von Bayern München gerät in eine bedenkliche Phase, die durch eine massive Verletzungswelle unterstrichen wird. Bei dem 1:1-Unentschieden am Freitag gegen den 1. FC Köln erlitten die Münchner schwerwiegende Rückschläge. Star-Stürmer Harry Kane, 33, zog sich einen Syndesmosebandriss zu, der mehrere Monate Ausfallzeit bedeutet. Zugleich musste Michael Olise, 24, das Feld vorzeitig verlassen.

Ausfälle bei Harry Kane und Michael Olise

Der Riss des Syndesmosebandes, das Schienbein und Wadenbein verbindet, ist eine der schmerzhafteren Verletzungen im Fußball. Für den englischen Kapitän bedeutet dies einen Ausfall von mehreren Monaten. Michael Olise zeigte sich in der ersten Halbzeit noch kämpferisch, konnte nach der Pause jedoch nicht weitermachen und verließ das Stadion auf Krücken. Diese Doppelbelastung betrifft die Offensivkraft des Vereins drastisch.

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Weitere Spieler wie Davies und Gnabry verletzt

Neben den beiden Neuzugängen ist das Krankenhaus bei Bayern München bereits voll besetzt. Luis Diaz fehlt aufgrund eines Muskelbündelrisses. Ismael Saibari litt unter dem gleichen Leiden wie Kane, nämlich einem Syndesmosebandriss. Alphonso Davies hatte zuletzt einen Muskelfaserriss zu verwalten, und Serge Gnabry kämpft aktuell mit Oberschenkelproblemen. Die Liste der Ausfälle wird ständig länger.

Alfred Draxler warnt vor drohenden Problemen

In der BILD-Sendung "Lage der Liga" wurde diese Situation intensiv diskutiert. Der BILD-Kolumnist Alfred Draxler äußerte eine klare Meinung zu den aktuellen Umständen. Draxler prognostizierte, dass die Probleme bei den Bayern erst jetzt beginnen würden. Er bezweifelt, dass der Verein die Lücken nur mit Bordmitteln schließen kann, und äußerte seine skepticism bezüglich der eigenen Lösungen.

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Draxler fordert Winter-Transfermaßnahmen

Draxler argumentierte, dass der Klub sich dringend mit Verstärkungen im Winter transfermarktlich beschäftigen sollte. Er skizzierte eine hypothetische Situation aus der Perspektive von Borussia Dortmund. Wenn er in Dortmund wäre, würde er sagen, dass jetzt der Punkt erreicht sei. Die Schwäche der Bayern könnte ein Vorteil für die Konkurrenten sein.

BVB führt Tabelle vor Bayern München

Die aktuelle Tabellenlage untermauert die Sorge um die Münchner. Aktuell führt Borussia Dortmund die Tabelle der Bundesliga an. Nach zehn Spieltagen haben die Dortmunder mit 24 Punkten derzeit zwei Punkte mehr als Bayern auf Rang zwei. Das direkte Duell zwischen den beiden Vereinen endete vor wenigen Wochen 2:2. Diese Punkte Differenz zeigt, wie dicht das Feld ist.