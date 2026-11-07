Bayern München: Harry Kane verlängert Vertrag bis 2029 trotz Hamann-Kritik

FC Bayern München sichert Harry Kane bis 2029. Sportdirektor Freund verteidigt die Entscheidung gegen Didi Hamanns Vorwürfe. Details zur Vertragsstruktur.

Der FC Bayern München hat den englischen Stürmer Harry Kane vorzeitig an den Verein gebunden. Die Vertragsverlängerung gilt bis zum 30. Juni 2029. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Kane, der ursprünglich bis Sommer 2027 verpflichtet war, bleibt nun langfristig in München. Der 33-Jährige zeigte sich in der offiziellen Mitteilung begeistert von der Stadt und dem Verein. Er betonte, dass er sich wie zu Hause fühle.

Kane-Vertrag als Signal für Planungssicherheit

Die Vereinbarung ist für den FC Bayern München ein enorm wichtiges sportliches Signal. Harry Kane erhielt erst Ende Oktober den Ballon d'Or. Seit seinem Wechsel zu den Bayern hat er konstant hohe Leistungen gezeigt. Der Klub sieht in der Einigung vor allem große Planungssicherheit. Mit Kane kann der Kader langfristig um einen der wichtigsten Leistungsträger aufgebaut werden. Dies ist strategisch entscheidend für die Zukunft des Vereins.

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Sportdirektor Freund verteidigt Entscheidung scharf

Christoph Freund wehrte die Kritik von TV-Experte Didi Hamann entschieden ab. Hamann hatte ein gewisses Risiko bei der Verlängerung gesehen. Er fragte, ob Kane in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen wird. Freund nannte dies eine Argumentation, mit der er wenig anfangen kann. Er betonte, dass der aktuell weltbeste Spieler sich zum FC Bayern bekannt hat. Das sei ein großer Erfolg für die Bundesliga.

Freund verwies darauf, dass Experten früher zweifelten. Damals wurde gefragt, ob Kane das Geld wert ist. Nach einem Jahr folgte die Frage, ob er das Level halten kann. Jetzt hat alles übertroffen, was vorausgesagt wurde. Viele Experten hatten diese Leistungen nicht erwartet. Der Sportdirektor ist absolut überzeugt von Kanes Einstellung. Ohne dieses Vertrauen hätten sie den Vertrag nicht verlängert.

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Rückenstärkung für den jungen Lenny Løcke

Neben Kane stand auch der 18-jährige Lenny Løcke im Fokus. Christoph Freund gab ihm ausdrücklich den Rücken. Løcke erzielte am Dienstag beim 2:0-Sieg gegen Atlético Madrid die wichtige Führung. Bundestrainerin Nanette von Linnemann berief ihn am Donnerstag in den Kader für die Nations-League-Spiele. Freund ist froh, dass Løcke wieder im Nationalteam ist. Er habe es sich verdient.

Freund beschrieb Løcke als einen anderen Typen als andere junge Spieler. Er sei frech, mutig und scheue sich nicht vor Aktionen. Er mache Tore und Dinge, die andere nicht machen. Dies gehöre zu einer guten Mannschaft. Die Basis sei jedoch die harte Arbeit. Dies diskutiere man immer wieder. Der Spieler werde sich in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Platz belohnen.

Manuel Neuer und neue Transferziele

Im Tor zeigt sich Manuel Neuer fit. Er trainiere wieder und das sehe gut aus fürs Spiel, sagte Aaron Danks am Freitag. Aleks Pavlovic hat sich wieder der Gruppe angeschlossen. Das sei sehr positiv für die Defensive. Allerdings kommt das nächste Spiel zu früh für ihn. Man muss schauen, wie seine Beine reagieren. Die Genesung verläuft vorsichtig.

>Bei den Bayern soll der Linksaußen Oskar Pietuszewski ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der 18-jährige Pole von Porto genießt hohes Ansehen bei den Scouts. Er wechselte Anfang 2026 von Jagiellonia Bialystok nach Porto. Pietuszewski sammelte bereits Champions-League-Erfahrung. Der Teenager wird derzeit intensiv beobachtet. Der Transfer könnte bald Realität werden.