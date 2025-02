Bayern München holt sich verdienter Auswärtssieg bei Celtic Glasgow

Der FC Bayern München gewann das Hinspiel gegen Celtic Glasgow mit 2:1 und steht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Michael Olise und Harry Kane erzielten für die Bayern die Treffer.

Bayern München erlebte ein aufregendes Hinspiel in Glasgow. Nach einem frühen Schockmoment durch ein nicht zählendes Tor des schottischen Meisters Celtic Glasgow setzte sich der FC Bayern München mit einem verdienten 2:1-Sieg durch. Der deutsche Fußball -Rekordmeister dominierte das Spiel klar und kontrollierte den Ballbesitz zu großen Teilen. Michael Olise traf in der ersten Halbzeit zum verdienten Führungstreffer, ehe Harry Kane nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit das 2:0 erzielte.

Celtic verkürzte zwar in der Schlussphase durch Daizen Maeda, doch der Sieg konnte Bayern München letztendlich sichern. Manuel Neuer bewahrte in der Nachspielzeit mit einem starken Reflex die Führung des FC Bayern. Der FC Bayern steht nach diesem Sieg vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. In der Bundesliga hat Bayern München das Hinspiel gegen Werder Bremen gewonnen. In den kommenden Wochen wird das Team auf weitere Herausforderungen treffen, darunter die Rückspiele in der Champions League und weitere Bundesliga-Spiele.Die Bayern zeigten in Glasgow eine starke Leistung und konnten ihre Dominanz auf dem Platz durchsetzen. Der Sieg in Glasgow ist ein wichtiger Schritt für den FC Bayern in Richtung Achtelfinale, aber das Rückspiel in München wird die nächste Herausforderung.





