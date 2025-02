Bayern München ist in Leverkusen fast vollzählig

FC Bayern München steht am Samstag im Topspiel der Bundesliga beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen an. Trainer Vincent Kompany kann fast auf seine gesamte Mannschaft zurückgreifen, lediglich Alphonso Davies, Joao Palhinha und Daniel Peretz fehlen. Die Bayern haben in den letzten sieben Ligaspielen in Folge gewonnen und wollen den Erfolg gegen die Werkself fortsetzen.

Der FC Bayern München kann im Topspiel der Fußball- Bundesliga am Samstag beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen fast aus dem Vollen schöpfen. Für den Gipfel stehen Trainer Vincent Kompany weiterhin Alphonso Davies, Joao Palhinha und Ersatztorwart Daniel Peretz nicht zur Verfügung. Das Trio sei 'nicht so weit weg', sagte Kompany am Freitag, doch für Leverkusen reiche es nicht.

Der belgische Bayern-Coach kann also auf den Kader aus dem 2:1 im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow bauen. Im Celtic-Park hatte Hiroki Ito sein Pflichtspiel-Debüt für den FC Bayern gefeiert. Der Japaner hatte sich in der Sommer-Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen und war seitdem ausgefallen. 'Es sind noch einige Spiele zu spielen danach. Wir freuen uns auf das Spiel. Leverkusen macht in den letzten 18 Monaten einen herausragenden Job, gehört zu den besten Mannschaften in Europa', sagte Sportvorstand Max Eberl.Der deutliche Abstand gebe aber 'ein gutes Gefühl. Leverkusen muss eher gewinnen als wir.' Dennoch wolle der Rekordmeister nicht abwarten: 'Wir wollen dahin fahren und gewinnen.' Die Bayern haben die letzten sieben Ligaspiele in Serie gewonnen. Gegen die Werkself gab es in den vergangenen fünf Pflichtspielen aber keinen Sieg (drei Niederlagen, zwei Remis).Der letzte Erfolg gelang am 30. September 2022 (4:0), in Leverkusen liegt der letzte Münchner Dreier gar noch länger zurück: ein 5:1 am 17. Oktober 2021. Die Bayern stehen vor entscheidenden Wochen. Nach Leverkusen steht am Dienstag das Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic an, danach folgen in der Liga die Topspiele gegen Eintracht Frankfurt (23.2.) und den VfB Stuttgart (28.2.)





