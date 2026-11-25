Der FC Bayern München muss in der Champions League gegen OSC Lille auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Sportvorstand Max Eberl begründet die Ausfallliste mit dem vorsichtigen Wiederaufbau der Fitness von Jamal Musiala und Luis Díaz.

Die Mannschaft des FC Bayern München bereitet sich in dieser Woche auf ein entscheidendes Auswärtsspiel in der Champions League vor. Der Gegner ist der französische Erstligist OSC Lille. Vor dem Anpfiff des Spiels ist bereits eine wichtige Personalie geklärt worden. Laut Informationen steht der Superstar Jamal Musiala nicht in der Startelf, sondern wird die Partie zunächst auf der Bank verpassen. Dieser Schritt dient dem vorsichtigen Wiederaufbau des Nationalspielers nach seiner Verletzung.

Details zur Verletzungssituation und Taktik

Der Grund für die Entscheidung ist der behutsame Aufbau der Fitness. Der 23-jährige Star hatte beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln sein Comeback nach einem Muskelfaserriss gefeiert. Der Sportvorstand Max Eberl betonte, dass auf Musiala kein Druck ausgeübt werden darf. Bereits am Dienstag vor dem Abflug nach Frankreich deutete Eberl an, dass sowohl der kolumbianische Star Luis Díaz als auch Musiala in Lille nicht starten werden. Der Bayern-Chef sagte, es nütze nichts, die Spieler jetzt hineinzuwerfen, damit sie danach für die folgenden sechs Spiele ausfallen. Der Trainerstab habe ein sehr gutes Gefühl dafür, wie die Spieler aus längeren Verletzungen zurückkehren müssen.

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Positionen der Verantwortlichen und Trainer

Auch Cheftrainer Vincent Kompany äußerte sich ähnlich zur Personalie Musiala. Der 40-jährige Belgier sagte in der Pressekonferenz, dass die Mannschaft in den nächsten zwei Wochen hoffe, Jamal wieder fit zu bekommen. Es ist gut möglich, dass der DFB-Star seine nächsten Minuten als Joker bestreitet, genau wie bei seinem Bundesliga-Comeback gegen Köln. Die Entscheidung basiert auf der Einschätzung des medizinischen und technischen Stabs. Ziel ist es, Langzeitausfälle zu vermeiden und die Spieler schrittweise an die intensive Spielpraxis in der Champions League zu gewöhnen.

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Umfangreiche Ausfälle in der Offensive

Neben den Superstars sind in der Offensive mehrere weitere wichtige Akteure nicht verfügbar. Harry Kane kann aufgrund einer Operation nach einem Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk nicht auflaufen. Auch Michael Olise fehlt mit einer Prellung des Vorderfußes. Serge Gnabry ist mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgefallen. Alphonso Davies leidet unter einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ismael Saibari hat einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Manuel Neuer fehlt wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß. Die Not in den Angriffspositionen ist somit groß.

Verfügbare Kräfte und nächste Schritte

Für die wichtigen Angriffspositionen kommen nur noch wenige Spieler infrage. Lennart Karl ist 18 Jahre alt. Nathaniel Brown ist 23 Jahre alt. Tom Bischof ist 21 Jahre alt. Das Campus-Talent Tim Binder ist 19 Jahre alt. Konrad Laimer ist 29 Jahre alt und steht zur Verfügung. Trotz dieser Engpässe wird Musiala zunächst nur auf der Bank sitzen. Die Entscheidung dient dem langfristigen Erhalt der Spieler für die restliche Saison und die entscheidenden Partien nach der Gruppe. Der Fokus liegt auf der Gesundheit statt auf kurzfristigen Lösungen.