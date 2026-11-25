FC Bayern München plant vorsichtige Belastungssteuerung für Jamal Musiala im Champions League Auswärtsspiel gegen OSC Lille. Keine Spielzeit für diverse Stars.

Der FC Bayern München bereitet sich auf das anstehende Champions League -Auswärtsspiel beim französischen Erstligisten OSC Lille vor. Kurz vor dem Anpfiff wurde eine taktisch wichtige Personalie bekanntgegeben. Superstar Jamal Musiala steht bei der Partie in Nordfrankreich nicht in der Startelf, sondern bleibt zunächst auf der Bank.

Sorgfältige Wiederaufbauphase bei Jamal Musiala

Der Grund für diese Entscheidung liegt in der vorsichtigen Wiederaufbauphase des 23-jährigen Nationalspielers. Musiala feierte erst kürzlich sein Comeback nach einem Muskelfaserriss beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln. Die Vereinsführung betont, dass auf den Starspieler kein unnötiger Druck ausgeübt werden darf. Sportvorstand Max Eberl (53) hatte bereits am Dienstag vor dem Abflug nach Frankreich signalisiert, dass sowohl Luis Díaz (29) als auch Musiala nicht von der ersten Minute an auf dem Platz stehen werden. Eberl argumentierte, dass ein zu frühes Hereinwerfen die Spieler für die sechs entscheidenden Spiele nach Lille verletzungsempfindlich machen würde. Trainer und Staff hätten ein sehr gutes Gefühl für die optimale Spielzeit.

Also read FC Bayern München bestätigt Gespräche mit Jamal Musiala wegen Gesundheit

Trainer Kompany und Verletzungsmanagement

Auch Cheftrainer Vincent Kompany (40) äußerte sich auf der Pressekonferenz zur Person von Jamal Musiala. Der belgische Trainer erklärte, dass in den nächsten zwei Wochen der Fokus auf der vollständigen Fitneszurückführung des DFB-Intnationals liege. Es ist gut möglich, dass der 23-Jährige seine nächsten Minuten als Joker einwirft, ähnlich wie bei seinem Bundesliga-Comeback gegen Köln. Der FC Bayern München befindet sich in einerphase des manageten Rhythmus, um Langzeitausfälle zu vermeiden. Dies ist Teil der Strategie von Max Eberl, die Gesundheit der Schlüsselspieler über die gesamte Saison zu sichern.

Advertisement

Advertisement

Massive Ausfälle in der Offensive und Verteidigung

Neben Jamal Musiala und Luis Díaz sind weitere wichtige Akteure für die Partie in Lille nicht verfügbar. Zu den absoluten Ausfällen gehören Harry Kane (33), der sich im Januar eine Operation an der Syndesmose im linken Sprunggelenk unterziehen musste. Auch Michael Olise (24) fällt aufgrund einer Prellung des Vorderfußes aus. In der Defensive und im Mittelfeld stehen Serge Gnabry (31) mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel, Alphonso Davies (25) mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel sowie Ismael Saibari (25) mit einem Syndesmosebruch im rechten Sprunggelenk nicht zur Verfügung. Torwart Manuel Neuer (40) steht aufgrund eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß ebenfalls nicht im Kader.

Taktische Alternativen und Personalnot

In der Offensive zeigt sich beim FC Bayern München aktuell eine deutliche Notlage. Für die wichtigen Angriffspositionen in der Champions League stehen nur begrenzte Optionen zur Verfügung. Mögliche Alternativen sind Lennart Karl (18), Nathaniel Brown (23), Tom Bischof (21) sowie das Campus-Talent Tim Binder (19). Zudem könnte Konrad Laimer (29) in der Offensive eingesetzt werden. Trotz dieser Engpässe wird Musiala zunächst weiter auf der Bank warten. Die Betreuung durch den medizinischen Staff bleibt im Fokus, um die Leistungsfähigkeit schrittweise zu steigern, ohne die langfristigen Ziele im europäischen Wettbewerb zu gefährden.