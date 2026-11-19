Jan-Christian Dreesen erklärt, wie FC Bayern München mit Jamal Musialas neurologischer Störung umgeht. Ein kritischer Blick auf die Vertragslaufzeit bis 2030 und die Zukunft des Topstars.

Der FC Bayern München steht vor einer besonderen Herausforderung im Umgang mit seinem Superstar Jamal Musiala. Vorstands boss Jan-Christian Dreesen hat klar signalisiert, dass dem 21-Jährigen ausreichend Zeit für seine Genesung eingeräumt wird. Diese Zeit ist jedoch nicht unbegrenzt, wie Dreesen in einem Gespräch mit der 'Abendzeitung' anmerkte.

Strategische Entscheidung über Musialas Karriere

Jan-Christian Dreesen betonte, dass man abwarten muss, ob Musiala zu seiner alten Form zurückkehrt. Es handele sich um einen Prozess, der 'sicherlich seine Zeit brauchen' wird. Der Vorstandsvorsitzende erklärte weiter, dass das Management, die Familie und der Spieler eng zusammenarbeiten werden, um die nächste Phase zu bewerten.

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Dreesen skizzierte zwei mögliche Szenarien für die Zukunft. Entweder kehre der Nationalspieler als 'der alte Jamal' zurück, oder er werde auf dem Weg zur Genesung zu einem anderen Spieler. Im zweiten Fall müsse man offene Gespräche führen, um die weitere Zusammenarbeit zu klären.

Vertragssituation und finanzielle Aspekte

Die Vertragslaufzeit von Jamal Musiala läuft noch bis zum Sommer 2030. Damit ist er einer der bestbezahlten Spieler im Kader des Rekordmeisters. Diese lange Bindung gibt dem Verein Planungssicherheit, stellt ihn aber auch vor die Aufgabe, das Risiko einer potenziellen Leistungseinbusse zu managen.

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Musiala hatte im August öffentlich bekanntgegeben, an einer neurologischen Funktionsstörung zu leiden. Diese Diagnose wirft Fragen nach der langfristigen Belastbarkeit des Offensivspielers auf. Die Öffentlichkeit und der Verein sind gespannt auf die weitere medizinische Entwicklung.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß gibt Stellungnahme ab

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich öffentlich zum Thema geäußert. Im 'Bayerischen Fernsehen' zeigte er sich besorgt, ob Musiala jemals wieder die gleiche Leistungsfähigkeit erreichen wird wie in der Vergangenheit. Hoeneß betonte, dass das Thema sensibel behandelt werde.

Dreesen lobte das Vorgehen von Uli Hoeneß. Er sagte, der Ehrenpräsident sei mit dem Thema sensibel umgegangen. Gleichzeitig habe man alle gemeinsam eine Verantwortung für den Klub. Diese gemeinsame Verantwortung soll nun in die weiteren Entscheidungen einfließen.

Aktuelle Verletzung und nächstes Spiel

Neben der neurologischen Diagnose muss Musiala aktuell auch mit einer Muskelverletzung kämpfen. Diese zweite Blessur führte dazu, dass der Spieler pausieren musste. Seine Rückkehr in die Mannschaft ist daher noch nicht absehbar.

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Beim letzten Spiel, bei dem Musiala nicht im Kader stand, zeigte sich die Bedeutung des Stars für das Team. Der FC Bayern München muss nun geduldig agieren, um den Spieler bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig die sportlichen Ziele im Auge zu behalten.