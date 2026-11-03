Bayern München: Kaderprobleme vor Atletico Madrid Testspiel

FC Bayern München reist mit stark reduziertem Kader nach Madrid zum Testspiel gegen Atletico Madrid. Trainer Aaron Danks und Sportdirektor Max Eberl bewerten die Chancen auf die Säbener Straße.

Der FC Bayern München startet am Montag seinen Vorbereitungsaufenthalt in Madrid, wo mildes Klima und Sonnenschein auf die Münchner Mannschaft treffen. Das Team reiste von der Kälte in Bayern in die spanische Hauptstadt, um dort den Charaktertest vor dem Finalspiel am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano zu bestehen. Für den extrem ersatzgeschwächten Rekordmeister steht zunächst die Schadensbegrenzung im Vordergrund, da das Endspiel der Königsklasse in einem Jahr stattfinden wird.

Spieltag gegen Diego Simeones Atletico

Das morgige Spiel gegen den von Diego Simeone trainierten Tabellenzweiten der Primera Division ist von entscheidender Bedeutung für die aktuelle Saison. Eine erste Saisonniederlage würde nach bereits zwei Unentschieden die direkte Qualifikation für das Achtelfinale erheblich erschweren, ein solcher Rückschlag ist jedoch nicht auszuschließen. Interimscoach Aaron Danks betonte in seiner Abschlusspressekonferenz im Auditorium der Arena, dass das Wichtigste sei, den Fokus auf das nächste Spiel zu halten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

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Das erklärte Ziel des Teams ist es, unter den besten acht Mannschaften zu stehen. Danks erklärte weiter, dass man sich am Abend zusammensetzen müsse, um zu klären, wer die Lücken im Kader füllen kann. Er verzichtete darauf, Namen seiner Anfangsformation zu nennen, und verwies darauf, dass die abschließende Wahl auf Spieler fallen wird, auf die man vertrauen kann, um ihre Stärken voll ausspielen zu können.

Verletzungssituation und Kaderknappheit

Die defensive Einheit der Münchner bleibt unangetastet, während die Offensive erhebliche Engpässe aufweist. Sportdirektor Max Eberl nannte Ausfallzeiten für Ismael Saibari und Serge Gnabry. Bei den Verteidigern kann Danks hingegen aus dem Vollen schöpfen, da die Defensive bisher gesund ist. Es wird jedoch eine defensive Variante erwartet, da Atletico Madrid vermutlich von Beginn an Druck ausüben wird. Der bisherige Stammkeeper Manuel Neuer muss seine Fußsehnenreizung auskuriert haben, um im hexenkesselartigen Estadio Metropolitano eingesetzt werden zu können.

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Als Ersatz für den 40-jährigen Kapitän galt Jonas Urbig, der Neuer in der Vergangenheit fünfmal vertreten hat. Urbig wurde jedoch aufgrund seines Zusammenpralls mit Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund geschont. Eberl kommentierte den ramponierten Nationaltorwart mit dem Hinweis, dass dieser nicht wie auf eine Hochzeit gepackt aussehe. Urbig selbst gab leichte Entwarnung, wies aber darauf hin, dass er zwei Knie ins Gesicht bekommen habe.

Angriffslinie und Harry Kane

Unklar ist die Aufstellung in der Angriffsreihe hinter Harry Kane, der selbst keine Details zur Formation preisgeben wollte. Kane erklärte auf der Pressekonferenz, dass er nicht wisse, wer mit ihm vorne spiele, und dies auch nicht bekannt geben würde. Der Franzose muss gegen Dortmund wegen Problemen am linken Knie ausgewechselt werden und konnte das Training nur mit einer Bandage absolvieren. Eberl betonte, dass der herausragende Spieler dabei sei, man aber kein Risiko eingehen wolle.

Sollte der Franzose nicht topfit sein, wird er voraussichtlich pausieren müssen und auf eine Chance als Joker warten. Stattdessen spricht fast alles dafür, dass die nominellen Linksverteidiger in der Offensive eingesetzt werden. Sowohl Davies auf Linksaußen als auch Brown auf der 10 Position könnten aufgrund ihrer Schnelligkeit und Technik in ungewohnten Rollen überzeugen. Trainer Danks verfügt aufgrund der zahlreichen Ausfälle nur noch über 16 Feldspieler im Kader.