Vincent Kompany muss gegen OSC Lille auf Jugendliche setzen. Harry Kane, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Ismael Saibari fallen aus. Bayern hat keinen klassischen Stürmer mehr.

Der FC Bayern München steht vor einem massiven Personal-Dilemma in der Offensive. Trainer Vincent Kompany muss für das bevorstehende Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille am Mittwoch um 21 Uhr ein kreatives Konstrukt finden. Die Liste der verletzten Top-Akquisiteure ist derart lang, dass dem Verein jeglicher Profi-Erfahrung im Sturm fehlt. Dies stellt die sportliche Planung auf die Probe.

Die massive Verletzungsliste der Offensivkräfte

Die Situation hat sich durch den Ausfall von Harry Kane dramatisch zugespitzt. Der 33-jährige Torjäger erlitt am Freitag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk. Laut ärztlichem Befehl muss er zwischen drei und vier Monate pausieren. Damit entfällt der wichtigste Scorer des Teams für den Rest der Winter-Saison.

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Zuvor waren bereits andere Schlüsselspieler ausgefallen. Ismael Saibari (25) leidete unter einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Serge Gnabry (31) zog sich eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Alphonso Davies (26) musste vor seinem eigenen Faserriss am linken Oberschenkel bereits aushelfen und war anschließend nicht mehr verfügbar. Michael Olise (24) wird nach einer Prellung am linken Vorfuß voraussichtlich ebenfalls nicht fit. Präsident Herbert Hainer bestätigte am Samstag nach der Jahreshauptversammlung, dass ein Einsatz am Mittwoch unwahrscheinlich ist.

Kein klassischer Mittelstürmer im Kader

Das Kernproblem liegt in der Abwesenheit eines gelernten Mittelstürmers mit Profierfahrung. Nach dem Comeback von Jamal Musiala (23), der nach einem Faserriss im rechten Oberschenkel zurückkehrte, sollte eigentlich auch Luis Díaz (29) zurückkehren. Díaz ist nach einem Bündelriss am linken Oberschenkel spielfit, doch Sportvorstand Max Eberl warnte, dass ein Startelf-Einsatz beider unwahrscheinlich bleibt. Man müsse behutsam mit allen verfügbaren Kräften umgehen.

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Die wahrscheinlichste Aufstellung für das Spiel in Frankreich sieht eine komplette Umstellung auf Nachwuchs aus. Nathaniel Brown (23) soll auf dem linken Flügel auflaufen, Tim Binder (19) auf der rechten Seite. Die Zehn-Position übernimmt Tom Bischof (21). Im Sturmzentrum wird der 1,68 Meter große Lennart Karl (18) spielen, der gegen Köln bereits phasenweise eingesetzt wurde. Er absolvierte gegen Köln sein Debüt zusammen mit dem 19-jährigen Noah Codjo-Evora.

Reaktion von Sportvorstand und Trainer

Max Eberl drückte die prekäre Lage nach dem Bundesliga-Spiel gegen Köln deutlich aus. Er zitierte einen Zuschauer, der rief, man solle doch einmal flanken. Eberls Antwort war eindeutig: Er wisse nicht, auf wen geköpft werden soll, da Lennart Karl dies wahrscheinlich nicht gewinne. Der Vorstandsvertreter betonte dennoch die Notwendigkeit, mit dem bestehenden Kader in den nächsten sieben Spielen Ergebnisse zu erzielen, ohne zu labern.

Vincent Kompany reagierte auf Fragen nach weiteren jungen Alternativen wie dem 16-jährigen Bastian Assomo zurückhaltend. Der Trainer sagte, er sei kein Freund von Panik. Stattdessen forderte er, ruhig einen Plan zu machen und ohne Ende zu kämpfen. Ob Assomo oder andere Talente wie Konrad Laimer (29), der schon als Zehner oder Flügelspieler aushalf, tatsächlich zum Einsatz kommen, sei noch nicht sicher. Kompany verwies darauf, dass erst im Laufe des Spiels entschieden werde, wer eine Rolle spiele.

Auswirkungen auf die Winter-Transferplanung

Die aktuelle Misere wirft Fragen nach der Winter-Transferaktivität auf. Bisher planten die Verantwortlichen nicht, neue Spieler zu verpflichten. Auch vertragslose Stars wie Jadon Sancho (26), Karim Benzema (38), Anthony Martial (30) oder Mauro Icardi (33) standen nicht zur Diskussionsliste. Präsident Herbert Hainer räumte ein, dass die Situation unerwartet sei. Er glaubte jedoch zunächst nicht an eine Reaktion in der Winterpause, bevor er auf die plötzliche Zunahme der Verletzten hinwies.

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Bis Weihnachten gibt es sechs weitere Partien. Die Sportführung muss nun prüfen, ob die Verletzungsserie den Plan ändert. Ohne Harry Kane, Davies, Gnabry, Saibari und vermutlich Olise bleibt kaum Spielraum für Experimente. Der Fokus liegt darauf, die jungen Talente in die Mannschaft zu integrieren und Ergebnisse in der Champions League sowie der Bundesliga zu erreichen, obwohl die Qualitätssprünge fehlen.