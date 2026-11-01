Bayern München: Kompany, Kimmich und Verletzungen - Die Sorgen-Woche

Bayern München meistert Krisenwochen mit Trainerkompanie, Tod Kimmichs und vielen Verletzungen. Analyse der Situation und Ausblick auf Champions League.

Der FC Bayern München durchlebt aktuell eine der anspruchsvollsten Phasen in jüngerer Vereinsgeschichte. Trainer Vincent Kompany leidet unter einer Hirnhautreizung, während Joshua Kimmich den Verlust seines Vaters verarbeiten muss. Trotz dieser massiven persönlichen und gesundheitlichen Belastungen zeigte die Mannschaft am Samstagabend im Spitzenspiel gegen den BVB eine beeindruckende Resilienz, die am Ende zu einem 2:2-Remis führte.

Sportsvorstand Max Eberl lobt die Geschlossenheit

Sportvorstand Max Eberl würdigte die Leistung der Mannschaft im ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend mit größtem Lob. Er betonte, dass das Team und der Verein als Gruppe die aktuellen Herausforderungen in einer unglaublichen Weise bewältigen. Für ihn ist es entscheidend, die Perspektive zu wahren und nicht nur die sportlichen Ergebnisse, sondern die dahinterliegenden menschlichen Dramen zu erkennen. Die Aufzählung der vergangenen Wochen umfasst weit mehr als normale Fußballhürden wie Gelbe Karten oder Gegentore. Es geht hier um gravierende Dinge, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Spieler sowie ihrer Familien betreffen.

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Eberl forderte die Öffentlichkeit und die Medien auf, die enormen Widrigkeiten zu verstehen, die hinter den Kulissen stattfinden. Er verwies darauf, dass man nicht nur unter sportlichen Drangsal leide, sondern auch unter persönlichen Schicksalsschlägen, die eine normale Verarbeitung kaum zulassen. Dennoch habe die Gruppe bisher sehr gut dastehen können. Er appellierte daran, den Kopf oben zu halten und die bisherige Leistung als Vorbild für die Zukunft zu nehmen, während man weiterhin Ergebnisse liefern muss.

Schicksalsschläge und neue Verletzungen belasten die Kader

Die Probleme begannen bereits im Sommer, als große Sorgen um Jamal Musiala bestanden. Der 23-jährige Offensivspieler kollabierte zweimal auf dem Platz, woraufhin neurologische Dysfunktionen diagnostiziert wurden. Diese Gesundheitsthemen führten zu seinen Zusammenbrüchen und sorgten für erhebliche Unsicherheit im Verein. In den letzten Wochen kamen dann zwei weitere heftige Schläge hinzu, die die Nerven aller Beteiligten belasteten. Berthold, der Vater von Joshua Kimmich, starb völlig unerwartet im Alter von 57 Jahren. Dieser schwere Verlust traf den erfahrenen Nationalspieler und die gesamte Mannschaft hart.

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Gleichzeitig durchlief Trainer Vincent Kompany einen medizinischen Notfall während eines Trainings. Er brach zusammen und musste mit dem Notarzt im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die anfängliche Sorge war riesig, doch inzwischen wurde eine Hirnhautreizung diagnostiziert. Kompany darf sich nun in Ruhe zu Hause von seiner Erkrankung erholen. Für ihn übernahm Aaron Danks dreimal als Interimstrainer an der Seitenlinie die Verantwortung und stützte die Mannschaft in dieser kritischen Phase.

Verletzungsperspektive: Saibari und Gnabry lang verletzt

Zu den schweren persönlichen Schicksalsschlägen gesellten sich immer wieder neue, größere sportliche Verletzungen. In den letzten Wochen fiel Luis Díaz durch einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel aus. Auch Jamal Musiala litt unter einem Faserriss im rechten Oberschenkel, was seine Rückkehr verzögerte. Im Spiel gegen Dortmund verletzten sich zudem Ismael Saibari und Serge Gnabry schwerer. Saibari erlitt einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk und wurde bereits operiert, woraufhin er mindestens drei Monate ausfallen wird. Auch Michael Olise musste beim 2:2-Krimi mit Knieproblemen ausgewechselt werden.

Die Anhäufung von Ausfällen belastet die Rotationstaktik von Vincent Kompany enorm. Jeder Fehler oder jede Schwächephase hat aufgrund der fehlenden Alternativen weitreichende Folgen. Dennoch gelang es der Mannschaft, trotz dieser Lücken im Kader das Remis gegen den BVB zu erringen. Dies unterstreicht die mentale Stärke und die taktische Disziplin, die in der Profimannschaft vorherrscht, obwohl die physische Belastungsgrenze der verbliebenen Spieler zunehmend erreicht wird.

Kimmich offenbart emotionale Verarbeitung der Trauer

Joshua Kimmich sprach nach dem Unentschieden gegen den BVB offen darüber, wie eine Mannschaft solche Belastungen verarbeitet. Er verriet, dass man am Ende des Tages immer wieder vor Augen führen muss, dass es am Ende nur um Fußball geht. Das Wichtigste bleibe die Gesundheit und das Leben. Trotzdem müsse man als Profis Ergebnisse liefern und wollen, was einen hohen Druck erzeugt. Daher sei es entscheidend, dass man sich gegenseitig unterstützt und bei Fehlern für den anderen da ist, um die kollektive Stabilität zu wahren.

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Über seine eigene Trauer um seinen verstorbenen Vater sagte er ehrlich, dass man sich manchmal wünsche, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt. Sie drehe sich jedoch leider und zum Glück weiter, weswegen er froh sei, wieder am Geschehen teilnehmen zu können. Die Anteilnahme vom Verein, vom DFB und von allen Menschen in seinem Umfeld sei sehr besonders gewesen und habe ihm in dieser schweren Zeit sehr viel bedeutet. Diese emotionale Unterstützung war ein Schlüsselfaktor für seine Rückkehr.

Ex-Trainer Steffen Baumgart lobt die mannschaftliche Geschlossenheit

In der BILD-Sendung Lage der Liga äußerte sich Trainer Steffen Baumgart, der zuletzt bei Union Berlin, dem HSV und Köln tätig war, zur Situation. Er betonte, dass die Bayern in letzter Zeit sehr gebeutelt worden seien, was man nicht ignorieren dürfe. Trotzdem sei er beeindruckt von dem, was die Bayern seit der Ankunft von Vincent Kompany an mannschaftlicher Geschlossenheit erreicht hätten. Er glaube fest daran, dass sie auch solche schwierigen Situationen lösen können, weil bei ihnen Geschlossenheit herrsche und jeder wisse, was er zu tun habe.

Baumgart hob besonders hervor, dass kaum ein Unterschied sichtbar sei, ob es junge oder alte Spieler seien. Die erfahrenen Spieler würden die Jüngeren sehr gut führen und ihre Rollen klar erfüllen. Diese interne Struktur und die klare Aufgabenteilung seien die Grundlagen für den Erfolg, trotz der äußeren Umstände. Diese Einschätzung unterstreicht die Qualität der Coaching-Stäbe und die Reife der Spieler im Kader.

Ausblick auf Champions League Spiel gegen Atletico Madrid

Der FC Bayern München blickt nun auf ein extrem schweres nächstes Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid. Dieses Duell findet am Dienstag um 21 Uhr auf Amazon Prime Video statt. Steffen Baumgart glaubt, dass die Bayern, so geschlossen wie sie immer wieder auftreten, auch gegen Atletico eine sehr gute Leistung bringen werden. Ob dies am Ende zum Sieg reicht, werde die Zukunft zeigen. Die Art und Weise, wie die Bayern ihre Sorgen-Wochen bisher gemeistert haben, ist auf jeden Fall beeindruckend und gibt Anlass zu Hoffnung auf weitere positive Entwicklungen.