Vincent Kompany erklärt, warum er Jamal Musiala zurückkehren lässt. Nach Knochenbruch und neurologischen Problemen gibt es neue Hoffnung für den Star bei Bayern München.

Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala hat den Kader von Bayern München unter Trainer Vincent Kompany offiziell zurückgegeben. Kompany, der selbst noch von einer Schulteroperation und einer kürzlichen Hirnhautreizung genas, bestätigt, dass der Offensiv-Star nun vollständig fit ist. Sollten alle medizinischen und taktischen Planungen reibungslos verlaufen, wird Musiala bereits in naher Zukunft seine ersten Spielminuten für den FC Bayern absichern können.

Verlängerung der Reha-Phase auf acht Wochen

Die Rückkehr von Musiala steht im Kontrast zu den ursprünglichen Zeitplänen des Vereins. Nach seiner Verletzung während eines DFB-Spiels waren ursprünglich rund vier Wochen Reha-Zeit eingeplant. Diese Phase verlängerte sich jedoch deutlich auf acht Wochen, um die volle Genesung des 23-Jährigen zu gewährleisten. Trainer Kompany äußert Hoffnung, dass der Star nach der großen öffentlichen Debatte um seinen Gesundheitszustand bald wieder seine gewohnte Klasse auf dem Platz zeigt.

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Kompany betonte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass es seine Hauptaufgabe sei, sicherzustellen, dass Musiala bei Bayern München erfolgreich bleibt. Der Trainer lebt täglich mit der Motivation, den Spieler als eine bessere Version von sich selbst aus dieser Krise hervorgehen zu lassen. Er richtet einen direkten Appell an Journalisten und Fans, die Musiala nicht täglich im Training sehen, und bat um Geduld, damit sie den Spieler bald wieder auf dem Rasen erleben können.

Schwere Verletzungsgeschichte seit der Klub-WM

Hinter der aktuellen Diskussion um die Einsatzfähigkeit von Musiala steht eine komplexe und schmerzhafte Verletzungsgeschichte. Der Super-Dribbler erlitt im Juli 2025 bei der Klub-WM einen schweren Wadenbeinbruch in Kombination mit Verletzungen am Sprunggelenk. Die daraus resultierende sechsmonatige Reha-Phase führte zunächst zu anhaltenden Problemen am Knöchel.

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Zusätzlich traten im weiteren Verlauf neurologische Dysfunktionen auf, die sich in kurzen Bewusstseinsstörungen äußerten. Diese Zustände führten bereits im Sommer 2026 zu Zusammenbrüchen in zwei Testspielen. Als letzte Hürde kam Ende Oktober eine weitere Muskelverletzung hinzu, die den Genesungsprozess weiter verzögerte und die Unsicherheit im Verein erhöhte.

Kontroverse Debatten im Verein und Umfeld

Im Verein herrschte nach Informationen von BILD große Sorge, ob der Spitzenverdiener mit einem Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro wieder in die alte Weltklasse-Form zurückkehren kann. Uli Hoeneß, der den Verein verlässt, entfachte kürzlich eine öffentliche Debatte im Sonntags-Stammtisch des Rundfunks Bayern. Hoeneß erklärte, dass Musiala eine Krankheit habe, die nicht ohne Weiteres heilbar, aber durch Medikamente beherrschbar sei.

Hoeneß bezweifelte öffentlich, ob der Spieler jemals wieder die volle Leistungsfähigkeit erreichen werde, die er einst besaß. Er sprach auch das finanzielle Dilemma des Klubs an und warnte davor, dass der Vertrag infrage gestellt werden könnte, falls die aktuelle Leistung nicht mehr dem vereinbarten Inhalt entspreche. Diese Aussagen schufen ein angespanntes Klima zwischen der Vereinsführung und dem Umfeld des Stars.

Positionen von Vorstand und Trainer Kompany

Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen bekräftigte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung die offizielle Haltung des Klubs. Er erklärte, dass Musiala seine Zeit brauchen werde. Der Vorstand plane, die Situation mit der Familie und dem Management des Spielers zu bewerten. Dreesen betonte, dass man entweder die Freude über die Rückkehr des alten Jamal erleben werde oder, falls er sich auf dem Weg verändert habe, miteinander sprechen müsse.

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Sportvorstand Max Eberl reagierte am Donnerstag direkt auf die Statements von Hoeneß und Dreesen. Eberl stellte klar, dass die geäußerten Bedenken auf legitimen Sorgen um Musialas Gesundheit beruhen, die von allen im Verein geteilt würden. Gleichzeitig betonte er seine feste Überzeugung in die sportliche Rückkehr des Spielers und wies darauf hin, dass man nicht naiv sei, aber auf die Rückkehr von Musiala vertraue.

Trainer Vincent Kompany hat sich in dieser Phase eine spezifische Rolle als großer Motivator für Musiala zugeschrieben. Kompany nutzt die Situation als Antrieb für sich selbst und den Verein, betont jedoch, dass echter Erfolg nur auf dem Platz und nicht in Pressekonferenzen gezeigt werden könne. Er verspricht, den Spieler in den kommenden Monaten emotional und taktisch zu unterstützen, um eine positive neue Entwicklungsgeschichte zu ermöglichen.