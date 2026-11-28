Bayern München bereitet sich unter Vincent Kompany auf das Spiel gegen HSV vor. Der Trainer warnt wegen der zahlreichen Ausfälle vor einer emotionalen und taktischen Herausforderung.

Vincent Kompany führt das FC Bayern München Team am kommenden Samstag zu einem besonderen Auswärtsspiel nach Hamburg. Das Duell gegen den HSV findet um 15:30 Uhr statt und wird von Sky und DAZN übertragen. Für den belgischen Trainer ist die Rückkehr in den Norden immer eine emotionale Angelegenheit. Kompany trainierte den FC Bayern München seit mehreren Jahren, doch seine frühere Zeit beim HSV prägt seine Sicht auf das bevorstehende Match.

Emotionale Rückkehr des Trainers

Die Münchner Equipe reiste am Freitagabend in der Hansestadt an, um sich auf das wichtige Spiel vorzubereiten. Vincent Kompany gestand am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße seine persönliche Verbindung zum Gegner. Er betonte, dass das Spiel für ihn immer etwas Besonderes bleiben wird, trotz seiner nur kurzen Amtszeit bei HSV. Die Stadt und die Menschen haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Diese emotionale Komponente wird das Match auch für die Mannschaft prägen, die in Hamburg auftreten muss.

Also read FC Bayern: Kompany verkündet Ausfall gegen den HSV

Massive Ausfälle in der Offensive

Die Personalnot bei Bayern München ist vor dem Spiel in Hamburg extrem hoch. Neben Kapitän Manuel Neuer, der seit Mittwoch seine Rehabilitation an der Säbener Straße fortsetzt, fehlen sechs Offensiv-Stars. Manuel Neuer leidet an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß. In der Offensive sind Jamal Musiala, Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Michael Olise nicht verfügbar. Die Gründe reichen von Muskelfaserrissen über Syndesmosenrisse bis hin zu Prellungen und Oberschenkelproblemen.

Advertisement

Advertisement

Neue Taktik zeigte Schwächen

Die aktuellen Schwierigkeiten wurden bereits in Lille deutlich, als Konrad Laimer aufgrund des Personalmangels als Ersatz für Harry Kane vorne auflief. Eine solche Formation mit Aleksandar Pavlovic dahinter und Nathaniel Brown auf dem linken Flügel erwies sich als problematisch. Diese ungewöhnliche Aufstellung funktionierte nur bedingt, wobei die Münchner in der zweiten Halbzeit besonders harmlos wirkten. Serge Gnabry und Alphonso Davies kehrten zwar ins Training zurück, benötigen aber noch Einheiten für das Comeback.

Motivation trotz schwacher Leistung

Luis Díaz erhielt beim 1:2 in Lille seine ersten Spielminuten nach fünf Wochen Reha, bleibt jedoch keine Startelf-Option. Vincent Kompany verweist darauf, dass das Team nun eine Extra-Motivation habe, die drei Punkte zu holen. Die vielen Herausforderungen würden die emotionale Bedeutung des Spiels verstärken, selbst wenn die persönliche Geschichte des Trainers weniger im Vordergrund steht. Die Mannschaft muss diese Phase der Krise überstehen, um ihre Ziele im Wettbewerb zu erreichen.