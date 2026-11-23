Michael Olise verpasst das Champions-League-Spiel beim OSC Lille aufgrund einer Verletzung. Bayern München plant für das Achtelfinale ohne den Star, der am Freitag gegen Köln verletzt wurde.

Der FC Bayern München bereitet sich am Montagmittag auf das anstehende Champions-League-Achtelfinale vor. Das zweite Training für das Spiel am Mittwoch um 21 Uhr beim OSC Lille wurde durchgeführt. Der Superstar Michael Olise fehlte jedoch erneut bei dieser Einheit. Ein Einsatz des 23-jährigen Flügelstürmers gegen die französischen Landsleute im nordfranzösischen Lille gilt zunehmend als unwahrscheinlich.

Offizielle Aussagen zum Ausfall des Stars

Präsident Herbert Hainer (72) hatte die Situation bereits am Samstagnachmittag bei der Jahreshauptversammlung klar angesprochen. Er versicherte, dass der Star nicht lange fehlen wird. Allerdings werde er für die Champions-League-Runde wahrscheinlich nicht verfügbar sein. Die nächste Chance sehe Hainer im Bundesligaspiel in Hamburg am 28. November. Dies bestätigte die Priorität des Clubs, den Fokus auf das heimische Feld zu legen, statt den Spieler zu riskieren.

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Verletzungsdetails und medizinische Lage

Der Vorfall, der zu diesem Dilemma führte, ereignete sich am Freitagabend. Der FC Bayern spielte ein 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Dabei zog sich Michael Olise eine Prellung des linken Vorfußes zu. Zuerst bestand die Sorge vor einer schwereren Verletzung. Diese konnte jedoch ausgeschlossen werden. Die Verletzung war nicht komplett glimpflich abgelaufen.

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Behandlung im Trainingslager und Prognose

Am Samstag ging der Spieler noch mit Krücken. Nach Informationen von BILD trug er einen Spezialschuh, eine sogenannte VACOped-Schiene. Täglich wird er bei den Ärzten und Physios des FC Bayern an der Säbener Straße behandelt. Für eine Blitz-Heilung reicht die Zeit bis zum Spiel in Lille nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme bleibt daher gering.