FC Bayern München plant das Comeback von Jamal Musiala gegen den 1. FC Köln. Sportvorstand Eberl und Trainer Kompany zeigen sich überzeugt, trotz Bedenken von Uli Hoeneß über die neurologische Gesundheit des Superstars.

Der FC Bayern München bereitet das lang erwartete Comeback von Starangreifer Jamal Musiala auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln vor. Der Anstoß für das am Freitag um 20.30 Uhr im Stadion stattfindende Duell ist live bei Sky zu verfolgen. Die sportliche Leitung des Vereins um Sportvorstand Max Eberl und Cheftrainer Vincent Kompany beteuert öffentlich feste Überzeugung in die Genesung des 21-Jährigen. Dies steht im Kontrast zu jüngsten öffentlichen Äußerungen des Vereins-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der Zweifel an der vollständigen Rückkehr zur alten Leistungsfähigkeit äußerte.

Hoeneß Kritik und Vereinsreaktion

Uli Hoeneß hatte im Rahmen des Sonntags-Stammtischs des Senders BR deutlich Stellung bezogen. Er sprach offen über das Dilemma, das der Klub bei der Behandlung von Musialas neurologischen Dysfunktionen ausgesetzt sieht. Hoeneß räumte ein, dass die Krankheit nicht einfach heilbar sei, aber durch Medikamente beherrschbar bleibe. Gleichzeitig thematisierte er die finanzielle Seite, da der Spieler weiterhin ein Gehalt von mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr bezieht, solange sein Vertrag bis 2030 läuft. Der Ehrenpräsident hinterfragte implizit, ob der Verein den Vertrag aufrechterhalten sollte, falls die erbrachten Leistungen nicht dem vertraglich vereinbarten Niveau entsprechen.

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Auf diese kritischen Worte reagierte Sportvorstand Max Eberl direkt am Donnerstagvormittag auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße. Er betonte, dass die Sorgen von Hoeneß absolut berechtigt seien, da es um die fundamentale Gesundheit des Spielers gehe. Eberl führte jedoch aus, dass die sportliche Überzeugung im Verein ungebrochen sei. Man laufe nicht blind in die Situation hinein, verinke die Lage jedoch nicht. Die klare Botschaft der Geschäftsleitung lautet, dass Musiala mit seiner Widerstandsfähigkeit wieder die geforderte Top-Form erreichen wird, um die Spitzenposition des Clubs in Europa zu sichern.

Trainer Kompany setzt auf mentale Stärke

Vincent Kompany, der seit Juli 2024 das Traineramt innehat, nutzte seine erste Pressekonferenz nach eigener Erkrankung an Hirnhautreizung, um die Position des Trainers darzulegen. Er lehnte die Vorstellung ab, den Erfolg des Spielers einfach herbeireden zu müssen. Stattdessen verwies er darauf, dass echte Beweise nur auf dem Platz erbracht werden könnten. Kompany beschrieb die aktuelle Phase Musialas als grundlegend anders als die ersten sechs Monate seiner Amtszeit, in denen der Spieler als das goldene Kind galt und kaum Kritik toleriert wurde.

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Der Trainer betonte zudem, dass die Geschichte um die Rückkehr des Offensiv-Talents eine große Motivation für das gesamte Umfeld darstelle. Seine Rolle sehe er darin, sicherzustellen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird und nicht nur zur alten Form zurückfindet, sondern als eine bessere Version von sich selbst dasteht. Kompany signalisierte damit einen Fokus auf langfristige Entwicklung und mentale Stabilität, anstatt nur auf kurzfristige Ergebnisse zu drücken.

Verletzungsbilanz und Vertragsdilemma

Die Notwendigkeit eines sorgfältigen Managements ergibt sich aus der komplexen Verletzungshistorie des Spielers. Seit dem schweren Wadenbeinbruch mit Sprunggelenksverletzungen im Juli 2025 hatte Musiala nur an 28 Pflichtspielen teilgenommen, dabei sieben Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben. Insgesamt verpasste er 43 Partien. Zu diesen Gründen zählten die neunmonatige Reha-Phase, die aufgetretenen neurologischen Dysfunktionen sowie ein Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, den er vor acht Wochen bei einem Einsatz für die DFB-Nationalmannschaft erlitten hatte.

Diese lange Abstinenz hat den Verein in eine schwierige Verhandlungsposition gebracht. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte am Mittwochabend klar gemacht, dass ein Gespräch mit der Spielerseite nötig werden kann, falls die Rückkehr nicht erfolgreich verläuft. Er betonte auf einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung, dass Musiala seine Zeit brauchen werde. Die Vereinsoberen würden sich mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Das Ergebnis dieser Gespräche hänge davon ab, ob der Spieler seine alte Dominanz zurückgewinnen kann oder ob er sich sportlich verändert hat, was neue Vertragskonditionen erforderlich machen könnte.

Ausblick auf das Derby und weitere Folgen

Alle Augen richten sich nun auf das kommende Spiel am Freitagabend. Das Bundesliga-Heimspiel gegen Köln markiert den Punkt, an dem die theoretische Überzeugung der Verantwortlichen in die praktische Überprüfung übergeht. Ob Musiala trotz der langen Pause physisch und mental für die hohe Intensität der Bundesliga gewappnet ist, wird sich in den kommenden Minuten zeigen. Der Verein setzt darauf, dass die Kombination aus medizinischer Betreuung und mentaler Stärke den Spieler wieder in die Erfolgsspur führt, was letztlich auch die Zuschauerzahlen und das Interesse an den weiteren Erfolgen des Klubs beeinflussen wird.