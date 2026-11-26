FC Bayern München verliert in Lille und rutscht in der Champions League auf Platz 15. Trainer Vincent Kompany und Vorstand Jan-Christian Dreesen reagieren auf die Krise bei massiven Personalausfällen.

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend sein erstes Saisonspiel in der Champions League verloren und damit auch die Tabellenführung in der Bundesliga an den BVB Dortmund abgegeben. Nach der 1:2-Niederlage beim Lille OSC rutscht der deutsche Rekordmeister in der neuen Gruppenphase der Königsklasse auf den sechzehnten Platz. Dieser Rückstand bedeutet, dass der Klub nicht mehr automatisch in die Top-8 der Liga-Phase aufsteigen kann und sich möglicherweise in die entscheidenden Play-offs für die K.-o.-Runde kämpfen muss.

Kompany und Dreesen reagieren auf Pleite in Lille

Die Enttäuschung über das Ergebnis war bei den Verantwortlichen deutlich spürbar. Vorstandsmitglied Jan-Christian Dreesen kritisierte das Ausfall in seiner Bankettrede im Team-Hotel "Resort Barrière Lille" scharf. Er betonte, dass es sich um drei wichtige Punkte auf dem Weg zur direkten Qualifikation gehandelt habe. Der Anspruch im neuen Format liege ursprünglich in den Top-8, um den Einzug ins Achtelfinale direkt zu schaffen. Ein Abschneiden zwischen Platz neun und 24 würde hingegen zwingend zu zwei weiteren Playoff-Spielen führen, was den Weg deutlich erschwert.

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Trainer Vincent Kompany versuchte nach dem Abpfiff bei "DAZN" zu beruhigen, räumte aber ein, dass jede Niederlage wehtut. Er verwies darauf, dass Paris Saint-Germain im neuen Format zwar nicht in die Top-8 kam, aber zweimal die Champions League gewinnen konnte. Das aktuelle Format entscheide das Turnier nicht allein durch die Liga-Phase. Dennoch sei klar, dass das Ergebnis heute das Wichtigste war und die Chancen auf den direkten Aufstieg sich verschlechtert haben.

Massenweise Ausfälle treffen den Kader der Bayern

Neben der sportlichen Niederlage plagen die Bayern massive personelle Engpässe. Fast kein Stürmer ist mehr verfügbar, was die taktische Aufstellung in Lille diktierte. Die beiden Top-Stars Harry Kane und Michael Olise fehlten aufgrund von Verletzungen. Kane litt an einem Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk, während Olise eine Prellung des linken Vorfußes hatte. Als Kapitän und Nummer eins im Tor war auch Manuel Neuer wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß nicht einsatzbereit.

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Zu den Ausfallnamen gesellten sich weitere wichtige Akteure wie Serge Gnabry, Alphonso Davies und der Neuzugang Ismael Saibari, der ebenfalls einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk erlitten hat. Selbst Jamal Musiala und Luis Díaz waren keine Startelf-Kandidaten, da sie erst von Muskelverletzungen genesen und nicht verheizt werden sollen. In Lille musste daher Rechtsverteidiger Konrad Laimer als Spitze aufrücken, während Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown in der Abwehr standen.

Trotz der schweren Verletzungssituation hofft der Verein auf eine schnelle Rückkehr von Michael Olise. Der Franzose ist bereits wieder im Lauftraining. Es bleibt jedoch unklar, ob er am Samstag beim Spiel gegen den HSV in der Liga wieder zur Verfügung steht. Die Situation bleibt angespannt, da das Team ohne seine offensive Kraft punkten muss, um die Qualifikationsziele nicht ganz zu verpassen.

Krisen-Alarm vor Hintergrund von internen Konflikten

Die sportliche Niederlage fällt in eine Phase höchster Sensibilität für den Verein. Zuletzt gab es großen Wirbel um die öffentlichen Aussagen der Vorstände Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen. Diese hatten Details zum Gesundheitszustand von Jamal Musiala offengelegt, der unter kurzzeitigen Bewusstseinsstörungen durch neurologische Dysfunktionen litt. Zudem wurde ein möglicher Gehaltsverzicht des Spitzenverdieners diskutiert, der mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr erhält.

Zusätzlich war Trainer Kompany selbst vier Wochen pausieren wegen einer Hirnhautreizung gezwungen. Die Kombination aus diesen internen Problemen, den schweren Verletzungen an Schlüsselpositionen und der aktuellen Tabellenposition in der Champions League erzeugt einen echten Krisen-Alarm. Der FC Bayern benötigt nun dringend Ergebnisse, um von der Not in eine stabile Phase zu wechseln. Andernfalls könnte die aktuelle sportliche Talfahrt eskalieren und die Chancen auf die wichtigsten Titel dieser Saison gefährden.