Bayern München: Offensiv-Lazarett vor Champions League Spiel

Bayern München bangt vor Atletico Madrid: Saibari, Gnabry und Olise verletzt. Over 400 Millionen Marktwert fehlen im Offensiv-Lazarett der Münchner.

Bayern München steht vor einer historischen Krise. Zwei Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid müssen die Münchner mit einem massiven Ausfall in der Offensive rechnen. Das Trio um Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise fiel beim 1:1 gegen Borussia Dortmund verletzungsbedingt aus. Dies bedeutet einen gewaltigen Personalmangel für das Team.

Massive Ausfälle in der Offensive

Bereits länger fehlten Luis Díaz und Jamal Musiala. Díaz hatte einen Muskelbündelriss und Musiala zog sich einen Faserriss zu. Jetzt kommen drei weitere wichtige Spieler hinzu. Ismael Saibari erlitt eine Knöchelverletzung. Serge Gnabry hat Probleme am Oberschenkel. Michael Olise klagte über Schmerzen am rechten Knie.

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Die betroffenen Spieler sind extrem wertvoll. Musiala wird auf 80 Millionen Marktwert geschätzt. Díaz kostet laut Markt 70 Millionen. Saibari hat einen Wert von 55 Millionen. Gnabry wird mit 18 Millionen bewertet. Olise gilt als Superstar und wird mit 180 Millionen angesetzt. Die Summe der fehlenden Spieler übersteigt 400 Millionen.

Verletzungen im Detail analysiert

Die Situation begann in der 26. Minute. Ismael Saibari hatte eine Großchance gegen Torwart Gregor Kobel. Im Kampf um den Abpraller knickte er um. Ärzte mussten ihn stützen und in die Kabine bringen. Danach verließ er das Stadion auf Krücken. Der Verdacht auf eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk besteht.

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Nur zwei Minuten später fiel auch Serge Gnabry aus. Der 31-Jährige landete mit einer Oberschenkelverletzung am Boden. Er deutete an, dass er nicht mehr weitermachen kann. In der Schlussphase musste auch Michael Olise ausgewechselt werden. Der 24-Jährige fasste sich wiederholt ans rechte Knie. Er humpelte nach dem Spiel vom Platz.

Sportvorstand spricht von teurem Tag

Sportvorstand Max Eberl bewertete die Lage ernst. Er sagte, der erlebte Tag war sehr teuer. Die Situation fühle sich momentan heftig an. Bei Saibari und Gnabri sieht es nach größeren Verletzungen aus. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Bei Olise hofft man zunächst auf das Beste. Das ist nach Spielen mit viel Adrenalin jedoch schwer einzuschätzen.

Aaron Danks, Vertreter von Trainer Vincent Kompany, sprach auf der Pressekonferenz. Er warnte vor voreiligen Urteilen über den Schweregrad. Saibaris Knöchelverletzung sieht ernst aus. Gnabry scheint eine Muskelverletzung zu haben. Bei Olise liegen noch keine Rückmeldungen vor. Danks erwartet das Schlimmste.

Nur zwei Offensivspieler verfügbar

Wenn alle drei Ausfälle bestätigen, bleiben nur zwei fitte Offensivspieler. Harry Kane ist 33 Jahre alt und einsatzbereit. Der 18-jährige Lennart Karl steht ebenfalls zur Verfügung. Interimstrainer Aaron Danks muss die Taktik ändern. Die nächsten Spiele sind gegen Atletico Madrid und Mainz.

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Danks plant eine Umstellung des Systems. Alphonso Davies soll auf den linken Flügel. Dort ist der 25-Jährige Linksverteidiger. Auf der Zehnerposition soll Nathaniel Brown oder Tom Bischof auflaufen. Brown ist 23 Jahre alt. Bischof ist 21 Jahre alt. Diese Änderungen sind notwendig wegen der dünnen Personaldecke.

Auch Talente aus der zweiten Mannschaft könnten spielen. Tim Binder ist 19 Jahre alt. Er spielte zuletzt häufiger im Profi-Kader. Guido Della Rovere ist ebenfalls 19. Er steht bei Bayern II unter Vertrag. Beide hoffen auf einen Einsatz bei den Profis. Danks betont, dass Gesundheit das Wichtigste ist.

Die übrigen Spieler müssen fit für das Spiel am Dienstag sein. Das Match beginnt um 21 Uhr. Es wird auf Amazon Prime Video übertragen. Bayern München braucht jede Kraft. Das Offensiv-Lazarett ist derzeit der größte Gegner. Ohne Kane und Karl ist die Offensive stark reduziert. Der Sportverein bangt um die drei Stars.