FC Bayern München bereitet sich auf das Champions-League-Spiel bei Lille vor. Michael Olise fällt verletzt aus. Mehrere Stars fehlen, junge Talente trainieren mit.

Der FC Bayern München muss am Mittwochabend, dem 21. Uhr, im Champions-League-Achtelfinale bei Lille OSC ohne den Angriffsspieler Michael Olise antreten. Die bittere Gewissheit hat sich bestätigt: Der 24-jährige Franzose fehlt aufgrund einer Prellung des linken Vorfußes.

Dieser Schaden entstand bereits am Freitagabend in der Partie gegen den 1. FC Köln, die mit einem 1:1-Unentschieden endete. Seitdem kämpft sich Olise durch die Rehabilitation. Am Dienstagmittag war er trotz der Verletzung wieder an der Säbener Straße zu sehen, doch dies diente nur der Behandlung.

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Olise fällt wegen Fußprellung aus

Michael Olise fehlte am Dienstagmorgen bei der regulären Trainingseinheit, die um 13:15 Uhr auf dem Rasenplatz startete. Stattdessen absolvierte er seine individuelle Reha im Leistungszentrum. Er begab sich am Vormittag zur ärztlichen Behandlung und zu Physiotherapie-Sitzungen. Zuvor hatte er den Weg an die Säbener Straße mit seinem Dienstwagen, einem Audi RS e-tron GT performance, bewältigt.

Das Fahrzeug verfügt über eine Leistung von bis zu 925 PS im Launch-Control-Modus, doch Olise konnte nicht mit der ersten Mannschaft trainieren. Trotz der Fortschritte in der Genesung steht sein Einsatz am Mittwochabend vor der Partie in Frankreich noch nicht zur Diskussion. Er muss den Franzosen ersetzen.

Lange Liste der verletzten Stars

Die Verletztenliste beim FC Bayern München ist derweil extrem lang. Neben Olise fehlen mehrere weitere Leistungsträger dem Trainerstab um Vincent Kompany. Harry Kane, 33 Jahre alt, muss pausieren, da er sich einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zugezogen hat. Serge Gnabry, 31 Jahre, fällt aufgrund einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel aus.

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Auch Ismael Saibari, 25 Jahre, ist nicht verfügbar. Er litt unter einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Alphonso Davies, 26 Jahre, muss ebenfalls passen, was einen Faserriss im linken Oberschenkel betrifft. Der Kapitän und Torwart Manuel Neuer, 40 Jahre, fehlt wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß.

Bei der Trainingsveranstaltung am Dienstagvormittag zeigten sich immerhin einige Fortschritte bei anderen Akteuren. Serge Gnabry und Alphonso Davies absolvierten gemeinsam Reha-Training an der Säbener Straße. Dennoch bleibt ihre Teilnahme am Mittwoch ungewiss, da die Zeit knapp ist.

Hoffnung durch Rückkehr von Luis Díaz

Eine positive Nachricht kommt vom kolumbianischen Superstar Luis Díaz. Der 29-Jährige wirkt fünf Wochen nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel wieder fit. Diese Verletzung erlitt er im Spiel gegen Arsenal, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Vor zwölf Tagen hatte er erste Übungen mit seinen Mitspielern absolviert.

Die Abschlusseinheit bestätigte seinen Fitnessgewinn. Luis Díaz steht nun kurz vor seiner Rückkehr in den Kader von Trainer Vincent Kompany, der 40 Jahre alt ist. Trotz dieses Fortschritts gilt er als Startelf-Alternative für das Spiel in Lille derzeit noch nicht. Der Trainer wird ihn voraussichtlich als Reservespieler einsetzen, um Risiken zu vermeiden.

Auch Jamal Musiala, 23 Jahre, ist noch nicht fully fit. Der offensive Mittelfeldspieler erholte sich von einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Seine Verfügbarkeit steht ebenfalls noch nicht fest. Diese Situation zwingt den Trainerstab dazu, auf andere Optionen zu setzen, wenn beide Spieler nicht von der Bank kommen.

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Junge Talente erhalten wichtige Impulse

Weil so viele erfahrene Stars fehlen, durften am Dienstagmittag vier Offensiv-Talente das Profitraining begleiten. Noah Codjo-Evora, 19 Jahre und 1,94 m groß, feierte gerade sein Profi-Debüt in der Begegnung gegen Köln. Er trainierte mit Vize-Kapitän Joshua Kimmich, der 31 Jahre alt ist. Dies bietet dem jungen Stürmer wertvolle Erfahrung.

Bastian Assomo, 16 Jahre und 1,90 m groß, zeigte in der deutschen U17 bereits großes Potenzial. In zwei Spielen schoss er sieben Tore. Der Berliner gilt als riesiges Talent und profitiert vom Training unter Vincent Kompany. Tim Binder, 19 Jahre, und Maycon Cardozo, 18 Jahre, haben ebenfalls die Außenbahn im Fokus und werden von Kompany als Juwelen betrachtet.

Zusätzlich waren zwei weitere Talente im Abschlusstraining in München präsent. David Santos Daiber, 19 Jahre, mit drei Profi-Einsätzen, trainierte im Mittelfeld. Cassiano Kiala, 17 Jahre, mit einem Profi-Spiel unter dem Gürtel, übte in der Abwehr. Der FC Bayern plant, um 17:10 Uhr mit dem eigenen Flugzeug nach Lille abzufliegen.

Die Konstellation vor dem Spiel ist eindeutig. Der FC Bayern muss ohne zahlreiche Schlüsselspieler antreten. Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Alphonso Davies und Manuel Neuer sind nicht startklar. Louis Díaz und Jamal Musiala könnten zwar mitreisen, stehen aber nicht als feste Größen in der Elf zur Verfügung.

Das bedeutet, dass weniger erfahrene Spieler wie Lennart Karl, 18 Jahre und 1,68 m groß, eine größere Rolle übernehmen müssen. Karl wird wahrscheinlich als Mittelstürmer gegen die Abwehrketten von Lille auflaufen. Die Talente Noah Codjo-Evora, Bastian Assomo, Tim Binder und Maycon Cardozo haben die Chance, sich zu beweisen.

Trainer Vincent Kompany, 40 Jahre, muss nun kreativ werden. Die Mischung aus jungen Spielern und eventuell einsatzbereiten wie Luis Díaz ist die einzige Option. Der Ausgang des Spiels ist offen. Die Vorbereitung an der Säbener Straße hat gezeigt, dass die Struktur trotz der Ausfälle funktioniert. Die Hoffnungen ruhen auf der Resilienz der verbliebenen Kadermitglieder.