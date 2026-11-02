Bayern München: Olise fit, Neuer im Training vor Atlético Madrid

Bayern München bereitet sich auf das Champions League Spiel bei Atlético Madrid vor. Michael Olise ist fit, Manuel Neuer kehrt ins Training zurück.

Der FC Bayern München steht kurz vor dem wichtigen Champions League Auswärtsspiel bei Atlético Madrid, das am Dienstagabend um 21 Uhr ausgestrahlt wird. Die Vorbereitungen auf dem Gelände der Säbener Straße zeigen ein klares Bild zur Verfassung der Schlüsselspieler. Interimstrainer Aaron Danks, der Cheftrainer Vincent Kompany aufgrund einer Hirnhautreizung vertritt, muss seine Aufstellung noch anpassen, da mehrere Stars fehlen. Dennoch gibt es erfreuliche Neuigkeiten für das Team.

Olise fit trotz Kniebandage

Der Superstar Michael Olise, der bei der knappen Niederlage gegen Borussia Dortmund kurz vor Schluss wegen Knieproblemen ausgewechselt werden musste, scheint für das Spiel in Spanien fit zu sein. Um 12.01 Uhr kam der Franzose zusammen mit Nationalmannschaftskollege Dayot Upamecano und den anderen Feldspielern zur Abschlusseinheit. Auffällig war, dass Olise eine dicke Bandage an seinem rechten Knie trug, was darauf hindeutet, dass noch immer Probleme im Gelenk bestehen.

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Es sieht zwar gut aus für den Dienstag, aber ein kleines Fragezeichen hinter seinem Startelfeinsatz bleibt dennoch bestehen. Ob der 24-Jährige von Beginn an auf dem Platz steht, wird sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Mit an Bord in der Abschlusseinheit waren zudem Weltmeister-Keeper Manuel Neuer und Jonas Urbig. Die Rückkehr des Torhüters war ein besonderes Ereignis im Trainingsalltag der Münchener.

Neuer kehrt ins Training zurück

Manuel Neuer, 40, kehrte nach seiner anhaltenden Sehnenreizung erstmals wieder ins Mannschaftstraining zurück. Der Weltmeister kam um 11.48 Uhr als Erster aus der Kabine, nachdem er die vergangenen Partien gegen Freiburg, Magdeburg und gegen den BVB aufgrund seiner Fußprobleme verpasst hatte. Aktuell deutet alles darauf hin, dass er auch am Dienstagabend im Tor stehen kann, doch die Sicherheit besteht noch nicht.

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Nach Informationen wird vor dem Spiel noch einmal geschaut, wie der Fuß die Belastung der ersten Team-Einheit seit der Pause verkraftet. Sollte es doch nicht reichen für Neuer, wäre auch Jonas Urbig wieder bereit, die Pflicht zu erfüllen. Der Ersatz-Torwart, 23, nahm am Montag normal am Abschlusstraining teil. Er war beim 2:2-Unentschieden gegen Dortmund in der 34. Minute von Carney Chukwuemeka beim Abseitstor der Dortmunder mit beiden Knien am Kopf getroffen worden.

Verletzte und Talente im Blick

Bei der Einheit vor dem Atlético-Kracher nahmen auch die Talente Tim Binder, David Santos Daiber, Erblin Osmani und Matteo Maric teil. Die jungen Spieler zeigen sich vorbereitet auf die hohe internationale Bühne. Nach dem Abschlusstraining hebt der Bayern-Tross planmäßig um 16.25 Uhr vom Flughafen München mit der Condor-Maschine DE9360 in Richtung Madrid ab. Die Reise bereitet sich darauf vor, die volle Mannschaftskraft für das Europapokal-Highlight bereitzustellen.

Superstar Jamal Musiala, 23, und Luis Díaz, 29, absolvierten am Vormittag eine individuelle Einheit auf dem Rasen, waren aber nicht im großen Kreis dabei. Musiala leidet an einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, während Díaz einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel hat. Für Díaz war es das erste Reha-Training nach seiner Muskelverletzung. Der Kolumbianer wird den Bayern noch rund vier Wochen fehlen.

Auch Ismael Saibari, Serge Gnabry und Bara Sapoko Ndiaye fallen in Madrid aus. Saibari hat einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk, Gnabry eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel und Ndiaye muss sich einer Blinddarm-Operation unterziehen. Jonas Urbig selbst wirkte nach dem BVB-Spiel in den Katakomben der Allianz Arena erst etwas benommen, sah dann aber wieder besser aus. Er scherzte später über seine Verletzung, die durch die Knie des Dortmunder Stars entstand, und bestätigte, dass alles okay sei.