Bayern München plant Nachfolge für Manuel Neuer: Kevin Trapp im Gespräch

FC Bayern München sucht ab Sommer 2025 einen neuen zweiten Torwart. Kevin Trapp wird als möglicher Kandidat gehandelt, während Loris Karius und Bernd Leno ebenfalls zur Auswahl stehen.

Der FC Bayern München steht vor einer entscheidenden personellen Weichenstellung im Tor. Ab dem kommenden Sommer wird die Münchner Sportabteilung dringend einen neuen, starken Zweiten hinter der etatmäßigen Nummer eins Jonas Urbig benötigen. Der aktuelle Stand in der Vereinsführung sowie in den Medien geht fest davon aus, dass die Langzeit-Profis Manuel Neuer im Alter von 40 Jahren und Sven Ulreich mit 38 Jahren ihre aktiven Profikarrieren beenden werden. Diese Entwicklung erfordert eine proaktive Personalplanung, um auch in der Zukunft auf höchstem Niveau aufgestellt zu sein.

Personelle Engpässe nach Karrierende

Die Notwendigkeit einer Neubesetzung ergibt sich aus der natürlichen Alterung der bisherigen Stammtorhüter. Jonas Urbig hat das Potenzial, den Posten als erste Wahl zu übernehmen, doch ein verlässlicher erfahrenes Backup ist im Spitzensport unverzichtbar. Die Gerüchteküche um die Nachfolge ist bereits in voller Gang, da keine Zeit mehr für zögerliches Handeln bleibt. Die Verantwortlichen bei Bayern München haben den Druck im Blick, da eine schlechte Planung in dieser Position direkte Konsequenzen für die Ligakonkurrenz haben könnte.

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Berater und Medien nennen konkrete Namen

In der aktuellen Sendung von BILD wirft Weltmeister-Trainer Joachim Löw, der 66 Jahre alt ist, einen Namen in den Ring, der für Aufsehen sorgt. Der BILD-Fußballchef und enge Bayern-Insider Christian Falk bestätigt, dass der Verein bereits in der letzten Länderspielpause eine gezielte Torwart-Liste erstellt hat. Diese Liste wird derzeit intensiv durchgegangen, wobei Falk versichert, dass bisher noch keine offiziellen Gespräche mit den potenziellen Kandidaten geführt wurden. Dies deutet auf eine frühe Phase der Identifikation hin, in der noch keine Verpflichtungszusage vorliegt.

Loris Karius und Bernd Leno im Fokus

Loris Karius ist laut Insider Christian Falk einer der Torhüter, mit denen sich Bayern München konkret beschäftigt. Allerdings bestehen Vorbehalte, sodass es Konstellationen gibt, in denen man sich gegen ihn entscheiden könnte, wenn andere Optionen besser passen. Daneben steht Bernd Leno, der als sehr unterschätzter Torhüter in Deutschland gilt und aktuell die Nummer eins bei Fulham ist. Falk ist überzeugt, dass Leno sehr stark im Fokus der Münchner steht, da er möglicherweise den Wunsch nach einer Rückkehr in die Heimat hegt.

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Weitere Kandidaten und Kevin Trapp als Option

Neben den bereits genannten Namen finden sich auch Finn Dahmen vom FC Augsburg, Oliver Baumann von TSG Hoffenheim und Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln auf der internen Checkliste. Alle diese Spieler haben Altersangaben zwischen 28 und 36 Jahren, was die Diversität der gesuchten Profile unterstreicht. Als alternative Option, die nicht auf der ursprünglichen Liste stand, platziert Falk Kevin Trapp. Dieser ist seit 2025 bei Paris FC in Frankreich unter Vertrag, bevor er mehrere Jahre für Eintracht Frankfurt aktiv war. Trapp hat zudem neun Länderspiele für Deutschland absolviert.

Reaktionen aus dem Medienhaus

Die Erwähnung von Kevin Trapp löst bei den Experten eine positive Resonanz aus. Christian Falk kommentiert den Vorschlag als sehr gut, da Trapp aktuell nicht bei einem anderen deutschen Topklub gespielt hat. Er gibt zu bedenken, dass Bayern München diesen Namen in die interne Planung aufnehmen muss. Walter M. Straten, stellvertretender Chefredakteur Sport bei BILD, reagiert mit Humor auf die Idee und spielt auf ein mögliches Beratungshonorar für Jogi Löw an. Diese leichte Atmosphäre zeigt, dass die Suche nach dem perfekten Backup noch im kreativen Stadium steckt und keine endgültigen Entscheidungen gefallen sind.