FC Bayern München verzichtet im Winter auf einen neuen Keeper. Manuel Neuer fällt zwei Monate aus, Jonas Urbig und Sven Ulreich übernehmen.

Der FC Bayern München muss auf die Dienste von Stammkeeper Manuel Neuer verzichten, der sich beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag in Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen hat. Die sportliche Leitung des Vereins hat entschieden, in der Wintertransferperiode kein weiteres Torwarttalent anwerben zu wollen, stattdessen sollen die bestehenden Optionen reichen.

Der 40-jährige Nationalspieler fällt laut medizinischem Befund für einen Zeitraum von rund zwei Monaten aus. Diese Verletzungsmeldung hat in der Öffentlichkeit und den Medien die Frage aufgeworfen, ob der deutsche Rekordmeister kurzfristig einen weiteren Keeper verpflichten sollte. Bayern-Manager sehen diese Entwicklung jedoch entspannt, da das Duo aus Jonas Urbig und Sven Ulreich die bisherigen Ausfälle von Neuer erfolgreich kompensiert hat.

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Derzeitige Situation im Torraum analysiert

Jonas Urbig, 23 Jahre alt, tritt als direkter Ersatz für Manuel Neuer in Erscheinung, zumindest bis auf Weiteres. Dieser junge Keeper hat bereits bewiesen, dass er das Vertrauen der Verantwortlichen verdient hat. Neben ihm steht mit Sven Ulreich, 38 Jahre alt, nur noch eine erfahrene Stütze zur Verfügung. Ulreich absolvierte seinen letzten Einsatz am 14. März in der Bundesliga in Leverkusen gegen Bayer 04, ein Spiel, das mit 1:1 endete. Bei diesem Aufeinandertreffen erlitt er einen Muskelbündelriss in den Adduktoren, woraufhin seine Pause fast acht Monate andauerte.

Die Verletzungsanfälligkeit des erfahrenen Schlussmannes Manuel Neuer scheint zuzunehmen. Vor der aktuellen Verletzung hatte er in dieser Saison bereits vier Spiele aufgrund einer Sehnenreizung im rechten Fuß verpasst. Diese Häufung von Verletzungen wirft die Frage auf, wie robust die aktuelle Aufstellung wirklich ist. Dennoch bleibt die Haltung der Klub-Bosse ruhig, da das Vertrauen in die vorhandenen Kräfte groß ist.

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Strategische Pläne des Vereins erläutert

Bis zur Rückkehr von Manuel Neuer müssen sich Jonas Urbig und Sven Ulreich allein als Ersatz und Nummer zwei durchschlagen. Die sportliche Führung des FC Bayern München ist der Ansicht, dass diese beiden Spieler gut gerüstet sind. Im Training und an Spieltagen wird das bestehende Torwart-Trio durch Keeper-Talente aus der eigenen Jugendabteilung komplettiert. Dies gewährleistet eine hohe Qualität in der Vorbereitung und während der Spiele, ohne dass finanzielle Mittel für externe Neuzugänge fließen müssen.

Wie SPORT BILD berichtet, ist das Vertrauen in das bestehende Personal so groß, dass bewusst auf einen Kauf im Winter verzichtet wird. Für Anfang Januar wird Manuel Neuer mit voller Fitness erwartet. Er kehrt dann als unangefochtene Nummer eins zurück. Sollte die Genesung länger dauern oder sollte es erneut zu einem Ausfall kommen, würden die Bayern mit Urbig und Ulreich weiterhin gut aufgestellt sein, mindestens bis zum Saisonende.

Ausblick und potenzielle Nachfolger genannt

Nach dem Ende der aktuellen Saison sind jedoch massive Veränderungen im Torwart-Trio sehr wahrscheinlich. Bei Manuel Neuer und Sven Ulreich deutet vieles darauf hin, dass sie ihre Karriere mit Ablauf ihrer aktuellen Verträge am 30. Juni beenden werden. Für diesen Fall sondiert der FC Bayern München bereits seit einiger Zeit den Transfermarkt nach einer erfahrenen Nummer zwei.

Zu den favorisierten Kandidaten für das kommende Jahr zählen aktuell Bernd Leno vom FC Fulham, Oliver Baumann von TSG 1899 Hoffenheim und Loris Karius vom FC Schalke 04. Jeder dieser Spieler bringt unterschiedliche Erfahrungen und Altersstrukturen mit. Bernd Leno ist 34 Jahre alt, Oliver Baumann 36 und Loris Karius 33. Die Entscheidung, wer den Posten als Nummer zwei oder potenzieller Nachfolger antreten soll, steht noch aus, aber die Vorbereitung darauf hat bereits begonnen, um die Kontinuität im Tor zu sichern.