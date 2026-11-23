Max Eberl bestätigt Telefonate mit Real Madrid zum Thema Michael Olise. Die Rekordmeister wollen den Franzosen bis 2029 und länger binden, trotz aktueller Verletzungssorgen.

Max Eberl hat während eines Besuchs im Fanklub Dumeklemmer Bazis in Ratingen überraschende Details zur jüngsten Transferdebatte um Michael Olise enthüllt. Der Sportvorstand des FC Bayern München bestätigte, dass Real Madrid in der vergangenen Saison zweimal Kontakt zum Rekordmeister aufnehmen wollte. Dabei ging es jedoch nicht um Verhandlungen über einen potenziellen Wechsel des 24-jährigen französischen Offensivspielers, sondern um die Klarstellung der Situation.

Klärung der Kontakte zu Real Madrid

Max Eberl erklärte, dass die spanische Spitzenmannschaft telefonisch versichern wollte, dass keinerlei Gespräche oder Absprachen bezüglich des Flügelstürmers geführt wurden. Dieses Vorgehen geschah vor dem Hintergrund intensiver Gerüchte aus dem Juli, wonach Michael Olise sein Leben in Madrid favorisiert haben soll. Die Königlichen gaben daraufhin ein öffentliches Statement ab, um jegliche Spekulationen über ein Interesse an der Nummer 17 der Bayern auszuräumen.

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Hintergrund der Unsicherheit waren Berichte, die besagten, dass Olise seine Zukunftsvorstellungen bereits während der Weltmeisterschaft seinen Teamkollegen in der Équipe Tricolore anvertraut habe. Der Real-Star Kylian Mbappé, 27, soll den Franzosen regelmäßig von den Vorteilen des Lebens in der spanischen Metropole überzeugt haben. Mbappé betonte dabei die importance der Rolle bei Real Madrid sowie das angenehme Klima und die gastronomischen Möglichkeiten in Madrid.

Obwohl Max Eberl stets betonte, dass an den Wechselgerüchten nichts Wahres war, räumte er ein, dass er sich im Sommer nicht zu hundert Prozent sicher war, ob der Franzose langfristig bei den Bayern bleiben würde. Ein wichtiger Moment in dieser Phase war eine Nachricht von Michael Olise selbst während der WM. Eberl erzählte, dass er zunächst gezögert habe, die Botschaft zu öffnen, es sich jedoch nur um ein Grußbild mit Manu Koné handelte.

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Strategische Planung der Vertragsverlängerung

Die Position des FC Bayern München zur Zukunft von Michael Olise bleibt eindeutig und ambitioniert. Der Verein möchte den Angreifer, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 bereits 54 Tore und 61 Vorlagen in 123 Pflichtspielen erzielt hat, unbedingt halten. Das primäre Ziel der Klub-Boße ist es, den Vertrag, der aktuell bis 2029 läuft, um mehrere Jahre über dieses Datum hinaus zu verlängern.

Die Verantwortlichen rund um Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer zeigen sich geduldig, aber bestimmt in der Sache. Dreesen kündigte an, dass die Gespräche zur Vertragsverlängerung zu gegebener Zeit aufgenommen werden, jedoch nicht vor dem Jahr 2027. Diese Strategie wird auch von Uli Hoeneß, 74, unterstützt, der in einem Interview mit der Welt sagte, dass man im Laufe der aktuellen Saison das Gespräch suchen werde.

Uli Hoeneß betonte zudem, dass es keine Hektik gebe, falls Michael Olise die Verlängerung zunächst ablehnen sollte. Die Führungsebene verlässt sich auf die Wertigkeit des现有 Vertrags bis 2029 und plant, die Optionen dann neu auszuhandeln. Diese Ruhestandsstrategie steht im Kontrast zu den früheren Anstrengungen, die bereits im Herbst 2025 unternommen worden sein sollen, um eine Einigung schneller herbeizuführen.

Auswirkungen aktueller Verletzungen auf den Kader

Während die Vertragsfragen strategisch geplant werden, sorgt die aktuelle Verletzungssituation in der Offensive für Dringlichkeit. Neben Michael Olise, der sich beim 1:1 gegen Köln einen Prellung des linken Vorfußes zuzog, fehlen dem Team weitere Schlüsselspieler. Ismael Saibari leidet an einem Syndesmorusriss, Serge Gnabry an einer Oberschenkelverletzung, Alphonso Davies an einem Faserriss und Harry Kane musste aufgrund einer Operation am linken Sprunggelenk pausieren.

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Michael Olise verließ das Spiel gegen Köln verletzungsbedingt in der Halbzeitpause und war am folgenden Tag noch auf Krücken zu sehen. Er trägt eine VACOped-Schiene und erhält tägliche Behandlungen in der Säbener Straße. Obwohl eine schwerere Verletzung ausgeschlossen wurde, ist sein Einsatz beim Champions-League-Spiel gegen LOSC Lille am Mittwoch eher unwahrscheinlich. Präsident Herbert Hainer bestätigte diese Einschätzung bei der Jahreshauptversammlung und nannte sogar ein mögliches Spiel in Hamburg als frühesten Wiederkehrtermin.