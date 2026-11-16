Bayern München: Serge Gnabry zeigt Comeback-Schritte trotz Weihnachts-Ausfall

Serge Gnabry startet mit dem Lauftraining sein Comeback. Der Offensiv-Star fällt bis nach Weihnachten aus. Ein Überblick über die aktuelle Verletzungslage bei den Münchnern.

Am Montag, dem 16. Dezember 2024, konnte BILD beobachten, wie der 31-jährige Offensiv-Star Serge Gnabry auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters Bayern München individuelle Jogging-Runden drehte. Dies markiert den ersten öffentlichen Auftritt des Spielers seit seiner Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel am 31. Oktober im Topspiel gegen Borussia Dortmund, das mit 2:2 endete. Während ein Großteil der Teamkollegen auf Länderspielreisen war, begab sich Gnabry zunächst zur Behandlung zu den Physios im Leistungszentrum an der Säbener Straße, bevor er die Laufeinheit auf dem Rasen absolvierte.

Knappes Zeitfenster bis Weihnachten

Der Sportvorstand Max Eberl, 53, hatte vor zwei Wochen klare Worte gefunden und erklärt: Bei Serge gehen wir davon aus, dass er bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein wird. Dieser Terminplan stellt einen bitteren Rückschlag für den DFB-Star dar, der bereits im Sommer aufgrund einer Verletzung die Weltmeisterschaft verpasst hatte. Damals zwang ihn ein Adduktoren-Ausriss im rechten Oberschenkel zu fünf Monaten Rehabilitation. Nun fällt der Bayern-Spieler erneut für rund anderthalb Monate aus und wird zehn Pflichtspiele verpassen. Der Liga-Auftakt im neuen Jahr ist am Wochenende vom 8. bis 10. Januar in Gladbach geplant, bevor Gnabry wieder in den Kader zurückkehren könnte.

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Schwere Personalsituation in der Offensive

Der Reha-Fortschritt von Serge Gnabry dürfe im Verein für große Freude sorgen, da die Münchner zuletzt mit einer Reihe schlechter Nachrichten aus der Offensive zu kämpfen hatten. Ismael Saibari, 25, fällt nach seiner Operation wegen eines Syndesmoserisses im rechten Sprunggelenk noch bis zu dreieinhalb Monate aus. Auch der Superstar Luis Díaz, 29, ist mit einem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel ausgefallen. Zudem zog Alphonso Davies, 26, beim 3:2 seiner kanadischen Nationalmannschaft in Guatemala einen kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu und muss laut BILD-Informationen mit bis zu zehn Tagen Pause rechnen. Die Außenbahn-Rakete fällt damit ebenfalls vorübergehend aus.

Neben den Ausfällen in der Offensive gibt es auch positive Nachrichten aus dem Mittelfeld. Jamal Musiala, 23, wird voraussichtlich am Freitag, dem 20. Dezember 2024 um 20.30 Uhr, im Spiel gegen Köln (über Sky zu sehen) erstmals seit seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel vor acht Wochen wieder im Spieltagskader von Trainer Vincent Kompany, 40, stehen. Kompany war zuvor von einer Hirnhautreizung zurückgekehrt. Der DFB-Star Musiala war bereits vor Beginn der Länderspielpause ins Mannschaftstraining eingestiegen und arbeitete in den vergangenen Tagen unter anderem mit den Talenten der zweiten Mannschaft von Bayern München. Sofern kein Rückschlag passiert, könnte es am Freitag mit dem Comeback so weit sein.

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Update zu Luis Díaz und Manuel Neuer

Auch bei Luis Díaz zeichnen sich Fortschritte ab. Der kolumbianische Superstar nahm teilweise wieder am Team-Training teil, sodass eine Rückkehr in den Spielbetrieb im Laufe der nächsten Woche thematisiert wird. Im Gegensatz dazu muss Stammkeeper Manuel Neuer, 40, weiterhin auf Einsätze verzichten. Der Torwart litt unter einem Sehnenteilriss im rechten Fuß und soll in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Die Verletzungslage in der Defensive bleibt somit trotz der guten Nachrichten in der Offensive weiter angespannt, da Neuer als unersetzlich gilt und keine zeitnahe Rückkehr erwartet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rückkehr von Serge Gnabry zwar ein wichtiger Schritt ist, die Verfügbarkeit für das Weihnachtsgeschäft aber nicht gegeben ist. Die combination aus Ausfällen bei Luis Díaz, Alphonso Davies und Ismael Saibari hat die Offensive von Bayern München stark dezimiert. Die Hoffnung liegt nun auf Jamal Musiala, der kurz vor seiner Rückkehr steht, und Luis Díaz, der möglicherweise schon in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen könnte. Trainer Vincent Kompany muss mit den verbleibenden Spielern arbeiten, bis die Verletztenliste im Januar weiter abgebaut ist.