Bayern München sichert sich mit 0:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen den Titelkampf

Bayern München hat mit einem 0:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen den Titelkampf in der Bundesliga entschieden. Die Münchner legten ihren Vorsprung auf den amtierenden Meister aus und dominierten das Spiel von Beginn an. TV-Experte Lothar Matthäus war überrascht von der offensiven Schwäche von Bayer Leverkusen und glaubt, dass der Titelkampf damit entschieden ist.

Die Münchner sicheren sich mit einem 0:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen ihren acht Punkte Vorsprung auf den amtierenden Meister und machen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn. Die Art und Weise, wie die Gäste auftraten, wie sie dominiert wurden und keine offensiven Akzente setzen konnten, überraschte auch TV-Experte Lothar Matthäus (63).

Matthäus stellte fest, dass das Team von Trainer Vincent Kompany „keine einzige Torchance“ gehabt habe – und dass sie am Ende dennoch zufrieden sein dürften: „Sie haben ein Ergebnis geholt, das sie unbedingt holen wollten. Viel Glück würde ich sagen, weil Bayer Leverkusen aus solchen Gelegenheiten schon viele Tore erzielt hat – heute gar keins.“ Aus Sicht des ehemaligen Bayern-Profis ist der Titelkampf damit entschieden. Matthäus: „Bayern München hat 0:0 gewonnen. Ich bin überzeugt, dass es (für Leverkusen) nicht mehr langt.“ Es war ein Bundesliga-Gipfel, der in die Geschichte eingehen wird. Bayer-Coach Xabi Alonso will den Titel zwölf Spieltage vor dem Saisonende indes noch nicht abhaken, sagte nach der Partie: „Nein, nein. Es gibt noch viele Spiele zu spielen.“ Und weiter: „Wir müssen natürlich jetzt viele Spiele gewinnen und natürlich könnte das Ergebnis in der Tabelle besser sein“, schränkte Alonso ein. Auch Bayer-Abwehrspieler Jonathan Tah will weiter kämpfen: „Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten. Es gibt aber noch ein paar Spiele und ein paar Punkte zu sammeln. Wir werden sehen, womit wir damit am Ende landen.





