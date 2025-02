Bayern München siegt im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow

Der FC Bayern München hat das Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen. Lange dominant, mussten die Münchner am Ende noch zittern. Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg.

Der FC Bayern München hat das Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen. Lange dominant, mussten die Münchner am Ende noch zittern. Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg. Ärgerlich aus Sicht der Münchner ist der späte Gegentreffer. Bayern München hat in der Champions League seine Auswärtsschwäche überwunden und das Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen.

Der deutsche Rekordmeister war im Celtic Park lange überlegen, musste aber in der Schlussphase noch bange Minuten überstehen. Mit dem Sieg haben die Bayern nun beste Aussichten, im Rückspiel am kommenden Dienstag das Ticket für das Achtelfinale der Champions League zu lösen. Für die Münchner trafen am Mittwochabend Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.). Für Celtic verkürzte Daizen Maeda (79.) und machte es noch einmal spannend, in der Nachspielzeit rettete Manuel Neuer den Bayern den Sieg. Die Teams, die in der erstmals ausgespielten Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegen, treten anschließend in den Play-offs der K.-o.-Runde in direktem Duell in Hin- und Rückspiel an. Celtic hatte im Hinspiel gegen Bayern München verloren. Gewonnen hatte das Team von Trainer Vincent Kompany in der Fremde nur in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk (5:1). Der letzte Erfolg auf ausländischem Boden gelang den Bayern in der Königsklasse zuletzt im Dezember 2023. Das Spiel im Celtic Park befand sich am Mittwochabend gerade in der ersten Minute als der Ball im Bayern-Tor zappelte. Nicolas Kühn zog gegen seinen Ex-Klub aus 18 Metern ab. Doch der Treffer zählte wegen einer passiven Abseitsstellung von Adam Idah nicht. Nach dem frühen Schreckmoment übernahm der deutsche Rekordmeister in der Folge mit Ballbesitz immer mehr die Oberhand. Die Münchner hatten phasenweise einen Ballbesitzanteil von fast 70 Prozent. Bayern drückte, kam aber aber kaum zu zwindenden Abschlüssen. Fast mit dem Halbzeitpfiff dann die verdiente Führung. Nach feinen Zuspiel von Dayot Upamecano von der Mittellinie fackelte Olise nicht lange und hämmerte den Ball vom Strafraumrand ins Toreck. Wenige Minuten in der zweiten Halbzeit erhöhten die Bayern durch Kane. Der Torjäger traf nach Ecke aus kurzer Distanz zum 2:0. Eine knifflige Szene inklusive minutemlangen VAR-Check folgte in der 54. Minute, nachdem Upemacano im Strafraum Celtics Arne Engels auf den Fuß gestiegen war. Referee Gil Manzano sah sich die Szene schließlich per Video selbst länger an und entschied: kein Elfmeter für Celtic. Die Schotten ließen sich aber weiter nicht entmutigen und sorgten durch den Treffer von Maeda nach Ecke nochmal für bange Minuten für die Bayern. Die Münchner brachten die am Ende knappe Führung aber über die Zeit, auch weil Neuer gegen Alistair Johnston mit einem starken Reflex zur Stelle war





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CHAMPIONS LEAGUE FC BAYERN MÜNCHEN CELTIC GLASGOW AUSWAERTSIEG OLISE KANE MAEDA NEUER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München gegen Celtic Glasgow: Gil Manzano pfeift Playoff-HinspielDer FC Bayern München reist nach Glasgow, um das Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow zu bestreiten. Spanischer Schiedsrichter Jesús Gil Manzano wird das Spiel leiten. Der 41-Jährige ist für den FC Bayern kein Unbekannter und sorgte in der Vergangenheit mit einigen umstrittenen Entscheidungen für Aufsehen.

Weiterlesen »

FC Bayern München trifft im Champions-League-Hinspiel auf Celtic GlasgowDer FC Bayern München trifft im Hinspiel der Champions-League-Playoffs auf Celtic Glasgow. Die Partie im Celtic Park wird für den Rekordmeister alles andere als einfach. Celtic ist eine Heim-Mannschaft mit einer herausragenden Atmosphäre und einer starken Bilanz im eigenen Stadion. Der FC Bayern hingegen zeigt in der laufenden Saison auffällig schwache Leistungen im Ausland.

Weiterlesen »

Bayern München besiegt Celtic Glasgow im Champions League-HinspielDie Bayern gewinnen das Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit 2:1 und stoßen damit ins Achtelfinale vor.

Weiterlesen »

Bayern München gegen Celtic Glasgow: Can Bayern make it eight wins in a row?Bayern München faces Celtic Glasgow in the Champions League. The game kicks off at 9pm and will be broadcast live on TV. Celtic coach Brendan Rodgers is optimistic about his team's chances, while Bayern coach Vincent Kompany is confident after his team's recent victories. Joao Palhinha will miss the game for Bayern.

Weiterlesen »

Palhinha fehlt Bayern bei Celtic-HinspielJoão Palhinha wird aufgrund eines grippalen Infekts nicht rechtzeitig für das Playoff-Hinspiel von Bayern München gegen Celtic fit sein. Trainer Vincent Kompany kündigte jedoch mehrere Comebacks an, darunter Serge Gnabry, Kingsley Coman und Jamal Musiala.

Weiterlesen »

FC Bayern München siegt im Champions League-Playoff bei Celtic GlasgowDer FC Bayern München hat im Playoff-Spiel der Champions League gegen Celtic Glasgow gewonnen und sich eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München geschaffen.

Weiterlesen »