Bayern München siegt in Glasgow und sichert sich gute Aussichten auf Achtelfinale

FC Bayern München setzt sich im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow durch und erreicht damit eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel in München.

FC Bayern München hat sich mit einem 2:1-Sieg beim schottischen Meister Celtic Glasgow in der Champions League -Playoff-Phase einen großen Schritt zum Achtelfinale gesichert. Die Bayern zeigten eine lange überlegene Vorstellung und setzten sich gegen den starken Gegner durch. Michael Olise und Harry Kane erzielten die Tore für den deutschen Fußball-Rekordmeister.

Celtic Glasgow gelang in der Schlussphase zwar noch der Anschlusstreffer durch Daizen Maeda, doch die Bayern konnten den Sieg letztendlich sichern. Mit diesem Erfolg hat der FC Bayern München seine Auswärtsmisere in der Königsklasse beendet und sieht den Einzug ins Achtelfinale mit guter Aussicht. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in München könnte der Gegner Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid sein. Der Sieg war für den FC Bayern München nach schmerzhaften Niederlagen gegen Aston Villa, FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam der erste richtige Auswärtssieg in Europas Eliteliga in dieser Saison.





