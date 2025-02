Bayern München siegt knapp in Glasgow

FC Bayern München hat das Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit 2:1 für sich entschieden. Ein unglücklicher Abseits-Treffer von Nicolas Kühn wurde annulliert, Michael Olise erzielte vor der Pause das 1:0 und Harry Kane erhöhte nach Wiederanpfiff auf 2:0. Daizen Maeda traf für Celtic zum 1:2 Anschlusstreffer.

FC Bayern München hat sich im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit dem 2:1-Erfolg am Mittwochabend (12.02.2025) eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Achtelfinales verschafft. Am Ende wurde es aber eng. Ex-Bayern-Amateurspieler Nicolas Kühn traf nach nur 28 Sekunden ins Netz der Münchener. Der Treffer wurde aber wegen Abseitsstellung von Adam Idah annulliert.

Die Bayern hingegen erarbeiteten sich nach der ersten Schreckminute einige Chancen, doch Harry Kane, Leroy Sané und Michael Olise fehlten an der letzten Überzeugung. Kurz vor der Pause strahlte Olise dann doch die Überlegenheit der Bayern mit einem Klasse-Tor aus. Nach der Pause erhöhte Kane auf 2:0, doch die Bayern wurden schludrig. Reo Harate hatte mit einem abgeblockten Flachschuss die Chance zum Anschluss, drei Minuten später hätte es Elfmeter für die 'Celts' geben müssen, doch Schiedsrichter Jesús Gil Manzano entschied auf Freistoß. Daizen Maeda traf für die Schotten zum Anschlusstreffer, doch Bayern hielt die Führung. \Das Rückspiel in der Allianz-Arena findet nächsten Dienstag (18.02., ab 20.50 Uhr live in der Radio-Reportage) statt. Bei einem Einzug ins Achtelfinale würde der FC Bayern entweder auf Atlético Madrid oder auf den deutschen Meister Bayer Leverkusen treffen. Die Begegnungen werden am 21. Februar ausgelost. In der Liga trifft Bayern mit Sicherheit auf Leverkusen - und zwar schon am kommenden Samstag im Topspiel ab 18.30 Uhr (Live-Ticker bei der Sportschau)





FC Bayern München Champions League Celtic Glasgow Michael Olise Harry Kane Daizen Maeda

