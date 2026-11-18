Der FC Bayern München bestätigt, dass Michael Olise nicht verkauft wird. Gleichzeitig gibt es Updates zu Verletzungen bei Alphonso Davies und dem Comeback von Oriol Romeu.

Der FC Bayern München stellt sich gegen den Verkauf von Schlüsselspieler Michael Olise, während gleichzeitig die Verletzungssituation bei Alphonso Davies und die Genesung von Oriol Romeu aktualisiert werden. Präsident Herbert Hainer bekräftigte die Strategie des Rekordmeisters, nicht als Verkäuferklub zu agieren, sondern Spieler langfristig zu binden. Diese klare Positionierung erfolgte vor dem Hintergrund intensiver Transfergerüchte und aktueller sportlicher Herausforderungen im Kader.

Herbert Hainer schließt Verkauf von Olise aus

Präsident Herbert Hainer hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Michael Olise zu Real Madrid eindeutig zurückgewiesen. Hainer betonte bei "t-online", dass Bayern kein Verkäuferklub sei, sondern ein Käuferklub. Dieses Credo, das bereits von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vertreten wurde, habe sich nichts geändert. Ein Gespräch im Sommer zwischen Hainer und Real-Präsident Florentino Perez habe zwar auch Olise thematisiert, doch die Situation sei für Bayern entspannt, da der Spieler noch bis 2029 unter Vertrag steht.

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Das Ziel des Vereins ist es, den französischen Nationalspieler langfristig an die Isar zu binden. Sollte Olise dennoch gehen, würde dies der Strategie des Klubs widersprechen, der sich auf den Aufbau eines starken Teams konzentriert. Die Aussagen von Hainer sollen auch interne Unsicherheiten nehmen und den Fokus auf die sportliche Zukunft des Teams lenken, anstatt auf kurzfristige Verkaufsabsichten.

Alphonso Davies verletzt sich im Länderspiel

Alphonso Davies, Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft, hat sich im Länderspiel gegen Guatemala eine Verletzung zugezogen. Bei der Partie im CONCACAF-Nations-League-Viertelfinal-Hinspiel, das Kanada mit 3:2 gewann, rutschte Davies in der fünften Minute im eigenen Strafraum aus. Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste aber kurz darauf ausgewechselt werden, da er Schmerzen im unteren Körperbereich meldete. Die Verletzung wird in den nächsten Tagen untersucht, um die genaue Dauer der Pause zu bestimmen.

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Mauro Biello, der als Co-Trainer den gesperrten Chefcoach Jesse Marsch vertrat, gab an, dass man abwarten müsse, wie sich der Zustand entwickelt. Nach dem Kreuzbandriss im März 2025 hatte Davies bereits mit muskulären Problemen, insbesondere am Oberschenkel, zu kämpfen. Bei der Heim-WM im Sommer war er daher nur eingeschränkt einsatzfähig. Sollte sich eine weitere Muskelverletzung bestätigen, wäre dies ein schwerer Rückschlag für den FC Bayern.

Romeu kehrt ins Training zurück

Oriol Romeu hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der kolumbianische Nationalspieler konnte am Donnerstag bei einer Trainingseinheit des Rekordmeisters erstmals wieder an Spielformen teilnehmen. Romeu hatte sich vor gut drei Wochen im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Die Rückkehr ins Training ist ein positiver Schritt in der Rehabilitierung des Defensivspielers.

Andere Spieler wie Jamal Musiala und Bara Sapoko Ndiayang befinden sich bereits länger wieder im Teamtraining. Musiala hatte länger verletzungsbedingt gefehlt, während Ndiayang sich einer Blinddarmoperation unterziehen musste. Durch die zahlreichen Länderspielabstellungen vieler Stammspieler sind aktuell auch viele Nachwuchsspieler in den Einheiten der Bayern dabei. Dies bietet jungen Talenten die Chance, sich für den Kader zu empfehlen.

Status von Kompany und Danks

Vincent Kompany hat die Säbener Straße nach seiner Genesung von einer Hirnhautreizung wieder betreten. Der 40-jährige Trainer ist am Dienstag zurückgekehrt. Bis Jahresende muss der Verein jedoch weiterhin auf Manuel Neuer verzichten. Co-Trainer Aaron Danks hat Kompany in den letzten vier Pflichtspielen erfolgreich vertreten. Dabei blieb Bayern in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und den BVB ohne Niederlage.

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Danks' Arbeit hat Aufmerksamkeit bei anderen Klubs erregt, worüber Gerüchte über einen Wechsel kursierten. Der FC Bayern München hat jedoch klargestellt, dass Bemühungen um Danks vergebens sind. Weder die Klubverantwortlichen noch Kompany wollen ohne den 43-jährigen Engländer weitermachen. Danks selbst möchte an der Isar bleiben, was er in mehreren Interviews betont hat. Ein Wechsel des Kompany-Duos ist daher unwahrscheinlich.

Tah unter Beobachtung von FC Barcelona

Das spanische Portal "El Nacional" bestätigt, dass der FC Barcelona Interesse an Benjamin Tah hat. Die Katalanen wollen bereits im Winter aktiv werden, um die Defensive zu verstärken. Tah hat einen Marktwert von knapp unter 30 Millionen Euro, was ihn für Barca zu einer erschwinglichen Lösung erscheinen lässt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2029, was einen Abgang für die Münchner unattraktiv macht.

Der 53-malige Nationalspieler gehört weiterhin zum Stammpersonal. Obwohl er in dieser Saison mehr Pausen bekommt, ist er mit 13 Pflichtspielen ein wichtiger Bestandteil des Teams. Für den FC Bayern ist ein Verkauf von Tah derzeit nicht geplant, da teurer Ersatz gefunden werden müsste und Tah weiterhin zu den Leistungsträgern zählt. Die Bayern sehen den Spieler als unverzichtbar an und reagieren nicht auf das Interesse von rivalsierenden europäischen Großklubs.