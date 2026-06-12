Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt ist das oberste Transferziel des Rekordmeisters. Jürgen Klopp ist von ihm beeindruckt und Vincent Kompany gilt als großer Treiber hinter der Verpflichtung.

Bayern München steht kurz vor der Verpflichtung von Nathaniel Brown . Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt ist das oberste Transferziel des Rekordmeisters. Der Magenta-Experte Jürgen Klopp hat Brown bereits bei der Nationalmannschaft gesehen und ist von ihm beeindruckt.

Brown hat ein gutes Timing, um in der Box anzukommen und fühlt sich in den Halbräumen wohl. Der Welt-Trainer gibt zu, dass er Brown erst jetzt richtig kennengelernt hat, aber die Bilder von ihm haben ihn sehr gefreut. Vincent Kompany gilt als großer Treiber hinter der Brown-Verpflichtung. Die Bayern-Legende Thomas Müller hat sich über die Ablöse-Poker-Verhandlungen zwischen den beiden Klubs unterhalten und witzelte, dass sie den Preis noch etwas hochtreiben sollten.

Die Sport-Vorstände beider Klubs befinden sich auf den letzten Metern ihrer Verhandlungen und rechnen damit, dass zeitnah Vollzug gemeldet werden kann. Der letzte Knackpunkt ist die Aufteilung von fester Zahlung und Boni. Es scheint sicher, dass Klopp Brown in der neuen Saison deutlich öfter sehen wird, dann im Bayern-Trikot





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