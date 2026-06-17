Favorit Bayern München hat dem Druck standgehalten und ist nur noch einen Schritt von der dritten Meisterschaft in Folge in der Basketball Bundesliga (BBL) entfernt. Bayerns Coach Svetislav Pesic wird sich nach der Spielzeit verabschieden und wird noch im Amt als erster Trainer in vier verschiedenen Jahrzehnten den deutschen Meistertitel holen können.

Unter den kritischen Augen von Weltmeister Dennis Schröder und Franz Wagner sowie von Finanzminister Lars Klingbeil hat Favorit Bayern München dem Druck standgehalten und ist nur noch einen Schritt von der dritten Meisterschaft in Folge in der Basketball Bundesliga (BBL) entfernt.

Vor Promi-Publikum in der Hauptstadt antworteten die Münchner auf die jüngste Heimniederlage mit einem 91:83 (43:40) im dritten Finalspiel bei Alba Berlin. Damit stellte Bayern auf 2:1 in der Best-of-five-Serie. Am Freitag könnte der Hauptrundenerste mit dem ersten Matchball den achten Meistertitel erneut auswärts perfekt machen. Bayerns Coach Svetislav Pesic hatte bereits am Sonntag nach der Niederlage im ersten Finalspiel gesagt: 'Ich kann keinen Sieg garantieren, aber ich kann garantieren, dass wir viel besser spielen werden.

' Und seine Mannschaft bestätigte den Coach vor 8899 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle, in der Bayern über den Großteil der lange engen Partie in Führung lag. 'Wir können nicht erwarten, dass die den Kopf verlieren', räumte Albas Jonas Mattisseck hinterher ein, dass Bayern letzlich den Tick abgezockter war und die vorherige Heimniederlage mit all ihrer Erfahrung gekonnt abschüttelte. Bayerns Guard Neno Dimitrijevic ging erneut mit 19 Punkten als bester Scorer voran.

Der Berliner Shooting Star Jack Kayil, der nach dem letzten Spiel gegen Bayern bereits von einer möglichen Verletzung sprach, war in dieser Partie nicht so erfolgreich.

'Serie beenden, Urlaub starten', gab Bayerns Isiaha Mike entsprechend die Marchroute vor, sich nach der zweiten Serienführung nun für die lange Saison belohnen zu wollen. Von der Berliner Euphorie um den abgerungenen Heimvorteil hatte sich der 76 Jahre alte Coach Pesic bereits am Sonntag nicht beirren lassen.

'Ich kann keinen Sieg garantieren, aber ich kann garantieren, dass wir viel besser spielen werden', hatte Pesic nach dem 79:86 gesagt. Und seine Mannschaft bestätigte den Coach vor 8899 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle, in der Bayern über den Großteil der lange engen Partie in Führung lag.

'Wir können nicht erwarten, dass die den Kopf verlieren', räumte Albas Jonas Mattisseck hinterher ein, dass Bayern letzlich den Tick abgezockter war und die vorherige Heimniederlage mit all ihrer Erfahrung gekonnt abschüttelte. Der von Beginn konzentrierte Auftritt des Favoriten wurde von DBB-Kapitän Schröder und dem früheren Alba-Akteur Wagner beobachtet. Einzig zum Ende des dritten Viertels konnte Alba zwischenzeitlich die Führung abnehmen. Der 76 Jahre alte Headcoach Svetislav Pesic wird sich nach der Spielzeit verabschieden.

Bayern wirbt intensiv um Anton Gavel vom Ligakonkurrenten Bamberg als seinen Nachfolger. Noch im Amt könnte Pesic als erster Trainer in vier verschiedenen Jahrzehnten den deutschen Meistertitel holen: 1997, 1998, 1999 und 2000 triumphierte Pesic mit Berlin, 2014 mit München. Zum insgesamt zehnten Mal stehen sich die Rivalen aus München und Berlin in einer Playoff-Serie gegenüber, zum siebten Mal im Finale - Rekord. Kein Duell gab es in der Bundesliga häufiger





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