Der FC Bayern München hat sich mit einem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga gesetzt. Für den FC Bayern geht es in dem Duell am Samstag nicht nur um die drei Punkte, sondern auch darum, den aktuellen Erfolgscoach von Leverkusen, Xabi Alonso, zu besiegen. Ein Sieg für Vincent Kompany wäre ein großer Erfolg für seine Mannschaft und würde den Druck auf den FC Bayern erhöhen.

Der FC Bayern München hat es geschafft, Double-Gewinner Bayer 04 Leverkusen von der Pole Position zu verdrängen. Beim direkten Duell am Samstag geht es den Bayern ums Prestige und vor allem darum, endlich einmal diesen Xabi Alonso zu besiegen, ihre einstige Wunschlösung auf der Trainerposition. Speziell für Vincent Kompany wäre das ein echter Coup - so wurde der FCB wieder zur Nr. 1 der Liga. Bayer gegen Bayern. Der Meister gegen den Rekordmeister.

Der Double-Gewinner gegen den 2024 titellosen Champion aus Gewohnheit, der in der vergangenen Saison nur die Trophäen in den hauseigenen Vitrinen abstauben konnte, frisch hinzukam: nichts. Im Mai soll die Meisterschale laut bajuwarischem Selbstverständnis wieder an ihren üblichen Bestimmungsort zurückkehren. Das Spiel in Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr im), der neue deutsche Clásico, soll aus Münchner Sicht die alte Vormachtstellung der Bayern wiederherstellen. Ein Statement-Sieg müsste her. Selbstbewusst klangen die Aussagen der letzten Tage, das schon. Kampfansagen waren nicht dabei.(2:1) im Nachteil wähnt? Schließlich durften die Leverkusener unter der Woche relaxen und gezielt trainieren, da sie sich - anders als die in Europa schwächelnden Bayern - bereits vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert hatten. 'Es darf keine Rolle spielen, es kann eine Rolle spielen', sagte Vincent Kompany entschlossen: 'Wir sind es gewohnt, sind mental dabei. Wir wollen wieder spielen und dieses Spiel in diesem Moment angehen. Wir haben den Kader dafür, haben im Moment fast keine Verletzte. Deshalb sagen wir nicht, dass das Spiel nicht zum richtigen Moment kommt. Wir haben gesagt, dass wir uns auf die Periode freuen.' Bereits am Dienstag folgt das Rückspiel gegen Celtic. Und mittendrin die Mammutaufgabe Leverkusen. 'Wir sind acht Punkte vorne, haben die deutlich bessere Tordifferenz', meinte Eberl am Freitag, 'wir haben den amtierenden Meister bislang in Schach gehalten und eine sehr gute Ausgangsposition.' So der Status quo. Während Leverkusen in den vergangenen 18 Monaten nur ein einziges Ligaspiel (gegen RB Leipzig) verloren hat, konnten die Bayern als einziges Team ihre jüngsten sieben Begegnungen gewinnen.lassen die Münchner im Vorfeld nicht ihre Muskeln spielen. Die Zeiten, in denen man den Gegner verbal einschüchtern wollte und konnte, sind vorbei. Zum einen ist dies eine Frage des Zeitgeistes, zum anderen der handelnden Personen.Sogar Uli Hoeneß, die Abteilung Attacke aus angriffslustigeren Zeiten, ist zuletzt zurückgerudert, hat seine vollmundige Ankündigung vom November ('Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft') einkassiert. In 'Sonntags-Stammtisch' des Bayerischen Rundfunks sagte der Ehrenpräsident kürzlich überraschend demütig: 'Das muss ich jetzt einschränken, weil die Leverkusener stärker sind, als ich das erwartet hatte. Das sind die einzigen, die uns ärgern - und auch noch weiter ärgern werden. Alle anderen - Dortmund, Leipzig - sind vorbei.' Im Grunde ein Ritterschlag für Erfolgscoach Alonso und die Führungsetage der Werkself, die Tegernsee Verdienstmedaille in Silber – man muss ja nicht übertreiben. Im direkten Duell an diesem Samstag geht es um mehr als drei Punkte und die Frage, wie groß der Vorsprung danach sein wird, titelreif ausgebaut oder spannunsgbogenhilfreich minimiert. Es geht ums Prestige. Aus Bayern-Sicht vor allem darum, endlich einmal diesen Alonso zu besiegen, was in den letzten fünf Spielen kein Trainer der Münchner (einmal Julian Nagelsmann nicht, zweimal Thomas Tuchel nicht, zweimal Vincent Kompany nicht) schaffte. Im September gab es in der Liga ein 1:1, im Dezember sorgte Leverkusen für das Münchner Pokal-Aus (0:1). Bei Bayern platzten Triple-Träume, bei Kapitän Manuel Neuer brach eine Rippe als er Gegenspieler Frimpong unsanft bremste – Rot sah er auch noch. Wieder zwei Spiele ohne Sieg. Da Alonso vor einem Jahr während der aberwitzigen wie höchst unterhaltsamen Trainersuche die 1A-Wunschlösung der Bosse gewesen ist, wäre es für den weiteren Weg von Kompany ideal, wenn ihm nun am Samstag ein Big Point gelänge.Dass man in der Liga den Turnaround geschafft hat und wieder souverän an der Tabellenspitze steht, hat auch mit Kompany zu tun. Seine Wahl und sein Auftreten hat Ruhe in den Verein gebracht. Die Spieler folgen seinem Kurs, vertrauen seinem Weg und freuen sich über mehr Zuwendung und Zuspruch. Dass Alphonso Davies seinen Vertrag langfristig verlängerte und Joshua Kimmich wieder zum Führungsspieler wurde, geht auf Kompany zurück. Es herrscht weniger Reibung, allein durch den Abgang von Tuchel, der den Verein spaltete – in Befürworter und Gegner des speziellen Kurses eines speziellen Trainers. Kompany war anfangs der kleinste gemeinsame Nenner, nun stellen sich alle Bosse zufrieden hinter den großen, entspannten Typen mit der Bärenruhe. Einer zum Anlehnen. Einer zum Liebhabe





