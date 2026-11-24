Michael Olise fällt bei Bayern München möglicherweise länger aus als zunächst geplant. Trainer Vincent Kompany lässt Zweifel an einem schnellen Comeback aufkommen, während die Rückkehr von Jamal Musiala und Lucas Diaz bereits gelungen ist.

Die Verletzungsmeldungen von Bayern München bereiten dem Verein vor dem wichtigen Spiel gegen den FC Hamburg Probleme, die über die anfänglichen Erwartungen hinausgehen könnten. Trainer Vincent Kompany gab am Tag vor dem Match in Lille deutliche Hinweise darauf, dass die Rückkehr von Stürmer Michael Olise langsamer verlaufen wird als ursprünglich von der Vereinsführung angenommen. Während die Hoffnung auf ein schnelles Comeback vieler Spieler besteht, rückt der französische Flügelspieler nun aus dem Fokus der sofortigen Wiedergutmachung heraus.

Neue Einschätzung der Heilungsprozesse durch den Trainer

Vincent Kompany, der 40-jährige Trainer des deutschen Rekordmeisters, sorgte für Verwirrung, als er im Interview mit BILD die aktuellen Verletztenlagen ansprach. Er erklärte, dass das Team in den nächsten zwei Wochen hofft, Jamal Musiala und Lucas Diaz wieder vollständig einsatzfähig zu haben. Zusätzlich erwähnt er Serge Gnabry und Alphonso Davies als Spieler, die ebenfalls bald zurückkehren könnten, ordnete aber Michael Olise erst am Ende seiner Aufzählung ein. Diese Platzierung impliziert, dass dessen Reintegration in den Kader deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als die der anderen genannten Akteure.

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Der Trainer betonte, dass jeder Spieler individuelle Bedürfnisse bei der Genesung hat. Er verwies darauf, dass die Wiederherstellung der 100-prozentigen Fitness für jeden Athleten unterschiedlich verläuft. Diese Aussage wurde von Journalisten und Experten als klarer Hinweis darauf gewertet, dass der Verein die Rückkehr von Olise nicht wie geplant zum Wochenende gegen Hamburg erwarten kann, sondern mit einer längeren Pause rechnen muss.

Widersprüche zur vorherigen Einschätzung des Sportvorstands

Die jüngsten Äußerungen von Kompany stehen in deutlichem Kontrast zur früheren Stellungnahme von Sportvorstand Max Eberl. Der 53-jährige Vorstandsbeamte hatte noch am Nachmittag vorher erklärt, dass Olise locker laufen konnte und das Problem lediglich schmerzbedingt sei. Eberl versicherte, dass kein struktureller Schaden vorliegt und schloss eine Teilnahme am kommenden Spiel in Hamburg nicht aus. Diese optimistische Einschätzung basierte auf der Annahme, dass es sich nur um eine kurze Prellung handelt, die schnell abheilen sollte.

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Die Tatsache, dass Olise in Lille nicht im Kader stand und Kompany ihn nun als letzten in der Reihe der Genesenden nennt, widerlegt die frühe Hoffnung auf ein sofortiges Comeback. Es zeigt, dass die medizinische Überwachung des Spielers zu einem anderen Ergebnis geführt hat als die erste grobe Einschätzung. Der Verein muss nun vermutlich auf eine längere Abwesenheit des Talentierten für die nächsten Wochen vorbereiten.

Schwere Verletzungen dominieren die aktuellen Kaderprobleme

Neben den unsicheren Zeiten für Olise bleibt Harry Kane mit drei bis vier Monaten Ausfallzeit die schwerste Verletzung im Team. Der 33-jährige Stürmer leidet an einem Syndesmoseriss, was ihn für eine längere Phase außer Gefecht setzt. Diese Verletzung ist strukturell bedingt und lässt keine schnellen Genesungserwartungen zu. Zusätzlich fällt auch Malik Tillman mit seinem Bein, wie Kompany erwähnte, längere Zeit aus. Diese beiden Ausfälle zwingen den Trainer dazu, die Offensive neu zu konfigurieren.

Die Kombination aus Kanes langfristiger Ausfallzeit und der möglichen Verlängerung von Olises Pause schafft einen erheblichen Engpass im Angriffsverbund. Serge Gnabry und Alphonso Davies könnten zwar innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen zurückkehren, aber sie werden Kane nicht ersetzen können. Der Trainer muss also lernen, mit einer reduzierten Anzahl an hochkarätigen Offensivspielern umzugehen und andere Optionen zu nutzen.

Erste Rückkehrer stärken die moralische Kraft im Kader

Trotz der schwierigen Lage gibt es positive Nachrichten für den Trainerstab. Jamal Musiala und Lucas Diaz sind in Lille bereits wieder im Kader und haben ihre Fitness zurückgewonnen. Dies gibt dem Team einen wichtigen Schub in Bezug auf die Verfügbarkeit von offensiver Qualität in den kommenden Spielen. Die schnelle Rückkehr dieser beiden 23- bzw. 29-jährigen Spieler zeigt, dass der medizinische Stab seine Arbeit effektiv verrichtet und einige Spieler bereits den Weg zurück auf den Platz gefunden haben.

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Phonzo ist als weiterer Name in der Liste der Genesenden erwähnt, was darauf hindeutet, dass weitere Unterstützung für das Team in Vorbereitung ist. Die Reihenfolge, in der die Spieler zurückkehren, bleibt variabel, doch das Ziel bleibt gleich: Die Mannschaft soll sich so schnell wie möglich aufbauen. Die Tatsache, dass Musiala und Diaz bereits zurück sind, bietet eine Basis, um die Offensive trotz der Ausfälle von Kane und möglicherweise Olise aufrechtzuerhalten.