Bayern München Torwartkrise vor Atlético Madrid: Neuer und Urbig unsicher

FC Bayern München steht vor der Champions-League-Begegnung gegen Atlético Madrid vor einer massiven Torwartkrise. Manuel Neuer und Jonas Urbig sind beide verletzt und fraglich.

FC Bayern München steht kurz vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid vor einer erheblichen Unsicherheit im Tor. Sowohl Stammtorhüter Manuel Neuer als auch sein Ersatz Jonas Urbig kämpfen mit Verletzungen. Der Bundesligist muss sich auf eine möglicherweise veränderte Aufstellung vorbereiten, da die Verfügbarkeit der beiden Keeper offen ist. Die Probleme konzentrieren sich nicht nur auf die Abwehrreihen, sondern erschweren speziell die Vorbereitung auf das Topspiel am Dienstag.

Kopfverletzung erschwert Urbigs Einsatz

Jonas Urbig, der 23-jährige Ersatzmann, geriet am Samstagabend in der Bundesliga-Begegnung gegen Borussia Dortmund in die Schlagzeilen. Während des Spiels kam es zu einem heftigen Zusammenprall mit dem BVB-Spieler Chukwuemeka. Dabei traf Urbigs Kopf unglücklich gegen das Knie des Gegenspielers. Dieser Vorfall ereignete sich in der ersten Halbzeit und zog sich bis zur 34. Minute des Spieles hin.

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Nach dem Vorfall wirkte Urbig auf den ersten Blick benommen, als er die Kabine der Allianz Arena verließ. Rund 50 Minuten später erschien er jedoch wieder bei Sinnen und gab an, dass ihm zwei Knie ins Gesicht gekommen seien. Trotz seines Scherzes nehmen die Verantwortlichen des FC Bayern die Verletzung ernst. Das medizinische Personal überwachte seinen Zustand genau, um Anzeichen einer Gehirnerschütterung auszuschließen.

Besonders auffällig war, dass Urbig kurz nach dem Crash laut Torjubel die Ohren zuhielt. Dies deutete auf starke Kopfschmerzen oder Tinnitus hin. Sofort nachdem der Keeper behandelt worden war, wurde Sven Ulreich zum Aufwärmen geschickt. Der Teamarzt Peter Ueblacker blieb bis kurz vor dem Halbzeitpfiff hinter dem Tor, um die Bewegungen des Torwarts zu beobachten. Erst nach Ulreichs Rückkehr ging der Arzt wieder zur Bank.

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Neuers Fußverletzung macht Sorgen

Neben den Sorgen um den jungen Keeper gibt es weitere Probleme im Kader. Manuel Neuer, der 40-jährige Weltmeister, fehlte am Samstagabend bereits wegen einer Sehnenreizung im Fuß. Diese Verletzung hält seit einigen Spielen an und verhinderte seine Teilnahme am Mannschaftstraining. Bereits vor dem Spiel gegen Dortmund pausierte er gegen den SC Freiburg, Magdeburg sowie gegen RB Leipzig und Stavanger.

Auch nach dem Spiel gab Neuer keine klaren Zusage für seine Fitness. Auf die Frage, ob er für das Spiel in Madrid fit wäre, sagte er nur: "Ich hoffe ...". Es wird vermutet, dass Flüssigkeit im Fuß die Ursache für die anhaltenden Probleme ist. Eine rechtzeitige Genesung für die Abreise am Montagnachmittag nach Madrid erscheint schwierig.

Ulreich als dritter Mann bereit

Sollten sowohl Manuel Neuer als auch Jonas Urbig nicht spielbereit sein, würde Sven Ulreich ins Tor stehen. Der 38-jährige erfahrene Keeper ist der letzte Ausweg für den FC Bayern. Zuletzt hütete er am 14. März 2026 bei einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen das Tor. Damals waren beide anderen Torhüter verletzt, wobei Urbig sich eine schwere Gehirnerschütterung bei einem Spiel bei Atalanta Bergamo zugezogen hatte.

Die Lage bei den Offensivspielern verschärft die Situation noch. Michael Olise leidet unter einer Verletzung am rechten Knie. Ismael Saibari hat Probleme mit dem rechten Knöchel und Serge Gnabry muss wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Diese Ausfälle belasten das offensive Spielkonzept des Vereins zusätzlich, während im Hintergrund die Torwartfrage offen bleibt. Die Vorbereitung auf den Kracher am Dienstag bleibt damit von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren geprägt.