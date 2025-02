Bayern München trifft auf Celtic Glasgow im Champions League Achtelfinale

Bayern München muss über die Playoffs ins Achtelfinale der Champions League. Das Hinspiel findet am Mittwoch, den 12. Februar bei Celtic Glasgow statt. Celtic-Trainer Brendan Rodgers ist trotz des starken Gegners optimistisch und sieht eine Chance gegen den deutschen Rekordmeister.

Als der deutsche Rekordmeister Bayern München nach der neuen Gruppenphase der Champions League nur auf Tabellenplatz 12 gelandet ist, müssen die Münchner über die Playoffs den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Am Mittwoch (12. Februar) steht das Hinspiel bei Schottland-Klub Celtic Glasgow an. Gute Nachricht: Das Duell läuft live im TV. Mittelfeld-Star João Palhinha (29) wird für das Hinspiel in Schottland nicht rechtzeitig fit.

Der Portugiese fehlte schon beim 3:0 Freitagabend gegen Werder Bremen wegen eines grippalen Infekts. Aktuell hat Palhinha im Bayern-Mittelfeld ohnehin das Nachsehen. In den vergangenen Wochen war meist Youngster Aleksandar Pavlović (21) gesetzt. Auch Leon Goretzka (30) durfte gegen Bremen nach einer Zerrung wieder für ein paar Minuten ran. Celtic-Trainer Brendan Rodgers (52) zeigte sich vor dem Duell gegen die Bayern mutig: „Die Stimmung am Mittwoch wird super aufgeladen sein. 60.000 Menschen werden bei uns sein und wir können Energie daraus ziehen. Wir werden zusehen, dass wir es Bayern sehr schwer machen und dann schauen, wie sich das Spiel entwickelt.“ Weiter betont er: „Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass wir den Bayern wehtun können. Wir haben auf jedem Level gezeigt, dass Tore in uns stecken.“Klar ist: Rodgers kennt Bayern-Trainer Vincent Kompany (38) bereits aus gemeinsamer Zeit in England, dort haben sich die beiden Wege schon einige Male gekreuzt. Der Nordire meint deshalb: „Ich weiß, wie sie spielen. Und Vincent Kompany hat gegen meine Mannschaften in Swansea, Leicester und Liverpool gespielt. Also weiß auch er, wie meine Teams funktionieren.





