Bayern München und Bayer Leverkusen spielen 0:0 unentschieden

Der Bundesliga Kracher zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen endete torlos 0:0. Die Bayern konnten sich trotz des Spiels mit einem historischen Rückstand in der Tabelle behaupten. Bayer Leverkusen zeigte eine starke Leistung mit einigen guten Chancen, konnte den Bayern-Kader aber nicht bezwingen.

Der Bundesliga Kracher zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen endete torlos 0:0 . Damit bleibt alles beim Alten; der Rekordmeister liegt weiter acht Punkte vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen . Bayern München ist 12 Spieltage vor Schluss schon so gut wie Deutscher Meister. In der Historie wurde ein solcher Rückstand zu diesem Zeitpunkt in der Saison noch nie aufgeholt.

Die Bayern können sich am Ende trotzdem wie ein Sieger fühlen - auch wenn sie eine historisch schlechte Offensiv-Leistung auf dem Platz brachten. Denn erstmals seit Erfassung von Torschüssen im Jahr 1992 und über 1.100 Spielen blieb die Mannschaft aus München in einer Halbzeit ohne Torschuss. Unfassbar: Bis zum ersten Schüsschen durch Kane dauert es 73 Minuten. Bezeichnend: Der geblockte Versuch landet im Seitenaus. Vor dem Kracher galt für Leverkusen: Verlieren verboten! Und genau so tritt die Werkself auch auf: Erst scheitert Wirtz aus spitzem Winkel an Neuer. Dann knallt ein Frimpong-Kopfball an die Latte (21.). Nur wenig später rettet die Mannschaft aus München bei einem Tella-Volley erneut die Latte (25.) – die Bayern gleich doppelt im Alu-Glück! Dann versucht es der sehr umtriebige Wirtz rotzfrech von der Mittellinie, verzieht aber deutlich (33.). Bayern-Superstar Jamal Musiala (21) bleibt dagegen in Spiel 1 nach seiner Rekord-Verlängerung genau wie seine Offensiv-Kollegen Kane, Olise und Coman lange blass. Auch in der zweiten Hälfte sind die Bayern harmlos – die besseren Chancen hat Leverkusen dank Tella (59.) und Wirtz (76./90.+1). Ito klärt einen Tella-Kopfball auf der Linie (66.). Einzige Wechsel: Hradecky und Tella ersetzen Kovar und Andrich. Damit läuft die Alonso-Elf wieder mit Viererkette und Wirtz als Stürmer auf. Coach Vincent Kompany (38) tauscht seine Startelf nach dem Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow (2:1) am Mittwoch auf vier Positionen: Kim, Pavlovic und Coman kommen für Dier, Goretzka und Sané rein. Außerdem darf Ito sehr überraschend für Guerreiro links hinten von Beginn an ran. Eine mutige Entscheidung von Kompany! Denn Ito feierte in Glasgow nach seinem monatelangen Ausfall (Mittelfußbruch) seine Pflichtspiel-Premiere im Bayern-Dress – nun kommt er zu seinem Startelf-Debüt. Vor den Augen von Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel (51/mittlerweile England-Nationaltrainer) auf der Tribüne zünden die Bayern-Fans beim Anpfiff im Gästeblock reichlich Pyro – und auch auf dem Rasen ist von Beginn an Feuer drin! Nach einer Gelben Karte für Hincapie kommt es zu einer Rudelbildung (10.). Nach der Rückkehr aus Glasgow hatten die Bayern nur 27 Stunden in München – kaum Zeit für Regeneration und nur für ein Abschlusstraining. Und das merkt man gegen die ausgeruhte Werkself! Gut möglich, dass sich beide Teams im Achtelfinale der Champions League Anfang März schon wiedersehen … Vorher wartet auf die Bayern aber erstmal ein Monster-Programm: Am Dienstag (21 Uhr) steht das Rückspiel gegen Glasgow an, dann geht es gegen Frankfurt (23.2.) und nach Stuttgart (28.2.)





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bayern München Bayer Leverkusen Bundesliga Fußball 0:0 Unentschieden Rekordmeister Titelkampf Champions League

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer 04 Leverkusen - Bayern München : | 22. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Bayer 04 Leverkusen - Bayern München

Weiterlesen »

Chancenlose Bayern entführen einen Punkt aus LeverkusenSpielbericht zum Spiel Bayer 04 Leverkusen - Bayern München

Weiterlesen »

Liveticker: Bayer Leverkusen - FC Bayern München: FrimpingpongMöchtest du wirklich alle Artikel aus deiner Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen und Bayern München trennen sich unentschiedenIn einem spannenden Bundesliga-Spiel konnten sich Bayern München und Bayer Leverkusen zu einem Unentschieden beugen.

Weiterlesen »

Bundesliga: Die Stimmen zu Bayer Leverkusen gegen Bayern München - Eberl sieht Kimmich-Deal vor 'Ziellinie'Florian Wirtz ist beim FC Bayern immer wieder Thema.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live: TV, Livestream und LivetickerAm 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt Meister Bayer Leverkusen den Tabellenführer FC Bayern München. Die Partie hat aufgrund der Tabellenkonstellation Tospiel-Charakter. Der Text informiert über die Übertragungsmöglichkeiten des Spiels im TV, Livestream und Liveticker.

Weiterlesen »